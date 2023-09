Empoli-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: Danilo-Chiesa super

La Juventus batte l’Empoli 2-0 grazie alle reti di capitan Danilo e di Federico Chiesa. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: inoperoso praticamente per tutto il corso della partita.

Danilo 7: come al solito è una certezza ed ha anche il merito di sbloccare la partita.

Bremer 6,5: entra nell’azione del gol di Danilo insistendo su un pallone vagante all’interno dell’area, per il resto solita prova solida.

Gatti 6,5: alla prima stagionale conferma quando di buono fatto vedere nel finale dello scorso campionato.

Kostic 5,5: ancora indietro di condizione, mette dentro qualche pallone ma non è ancora pericoloso come ci aveva abituato. (Cambiaso 6)

Rabiot 6: partita senza infamia e senza lode, non si sbilancia mai e porta a casa la sua sufficienza.

Locatelli 6: qualche cambio di gioco interessante ma non crea mai nulla di clamoroso.

Miretti 5: una bellissima imbucata per Chiesa in avvio di secondo tempo per il resto la sua è la solita prestazione impalpabile. (Pogba 6)

McKennie 6: nel primo tempo fa sentire abbastanza ma sua presenza riempendo l’area avversaria, nella ripresa il suo rendimento va a calare. (Weah s.v.)

Chiesa 7: spreca un cioccolatino di Miretti appena incomincia il secondo tempo, poco prima di uscire però si rifà con un bel gol in campo aperto. (Kean 6)

Vlahovic 5: ennesima prestazione deludente, sublimata dal rigore sbagliato. (Milik 6,5)