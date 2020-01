Roma-Lazio 1-1, le pagelle giallorosse: papera di Pau Lopez. Dzeko in gol

La Roma spreca l’occasione di accorciare le distanze dalla Lazio con un pareggio che sta stretto agli uomini di Fonseca. La Lazio è svogliata e poco concentrata: Dzeko è lesto sull’1-0, Pau Lopez disastroso sull’1-1.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: PAU LOPEZ RICORDA GOICOECHEA, DZEKO SPRECA TANTO

Pau Lopez 4.5: una gara dove risulta inoperoso. Il suo unico intervento permette alla Lazio di acciuffare il pareggio: il portiere riporta i tifosi della Roma ai tempi di Goicoechea. Prima grande indecisione della stagione, dopo lo svarione di Genova.

Spinazzola 6.5: da quando è tornato da Milano, il ragazzo non ha saltato una partita risultando tra i migliori. Grande corsa e accortezza difensiva. Riesce a muoversi perfettamente tra le due fasi: Fonseca trova un alleato in più in un periodo di costanti infortuni.

Mancini 6.5: non soffre mai la pressione di Immobile e di Correa. Il centrocampo filtra bene, mentre gli attaccanti laterali ripegano costantemente, riducendo le iniziative biancocelesti. Neanche l’entrata di Caicedo smuove la solidità della Roma.

Smalling 6: ostacola, involontariamente, l’intervento infelice di Pau Lopez sull’1-1 della Lazio. Per il resto la classica partita di spesso con anticipi precisi e ripartenze rapide. Petrachi dovrà fare il miracolo per trattenerlo in maglia giallorossa.

Santon 6.5: un’altra prova precisa e convincente del terzino che continua a far meglio di Florenzi. Sempre in posizione, mette fisico alla difesa giallorossa. Qualche bella iniziativa palla al piede, anche se manca di lucidità nel passaggio finale. (all’83’ Kolarov Sv.)

Veretout 6.5: corre ed argina in qualunque modo la manovra della Lazio che non riesce a superare il centrocampo. Bene nei raddoppi e nei contrasti anche se, le ripartenze, sono tutte a testa bassa. In coppia con Diawara o Cristante, completa perfettamente la linea mediana. (dal 90′ Pastore Sv.)

Cristante 7: avrebbe meritato anche qualcosa di più, ma, soprattutto nel finale, fatica tantissimo nel servire passaggi precisi. La voglia e la grinta gli permettono di arrivare su tutti i palloni e d’iniziare il pressing già sul primo portatore di palla. Instancabile, nonostante sia appena rientrato da un infortunio. L’assist per Dzeko parte dal suo piede.

Pellegrini 7: in crescita e tutt’altro che anonimo rispetto alla partita con la Juve. Il ragazzo si muove, cerca di stare al centro del gioco e prova a regalare il guizzo vincente. La mezza rovesciata in area fallisce miseramente, ma il suo pressing e la tanta corsa hanno permesso alla difesa di vivere una serata tranquilla. Il palo gli nega la gioia del gol.

Kluivert 6: tutt’altra mentalità rispetto al match di Torino in Coppa Italia. Kluivert prova a creare scompiglio e in un paio di occasioni, penetra nella difesa avversaria. Belle giocate e ottime idee, peccato che l’ultima scelta sia sempre quella sbagliata. (dall’81’ Perotti Sv.)

Under 7: il turco è in netta crescita e sta sottolineando il motivo per il quale la Roma lo ha aspettato. Tenta sempre il dribbling e regala la superiorità numerica. Ogni volta che la sfera finisce dalle sue parti, nasce qualcosa di interessante: ha tanta voglia di voler confermare le aspettative e Fonseca non può fare a meno di lui.

Dzeko 7.5: l’attaccante bosniaco si sacrifica e combatte dal primo all’ultimo minuto. Sfrutta al massimo l’assist di Cristante, coadiuvato da un intervento in ritardo di Strakosha. Nella ripresa si divora due nitide occasioni da gol, con il numero 1 della Lazio che blinda il pareggio.

Fonseca 7.5: in piena emergenza e dopo una partita imbarazzante come quella di Torino, la Roma gioca il suo calcio, perfetto in qualsiasi aspetto. La squadra dimostra coraggio nel tenere alta la linea, ambizione nel voler comandare il gioco ed intensità, con un pressing alto e costante. L’errore di Pau Lopez non mina le convizioni della rosa che continua a giocare con veemenza e continuità. Una bella risposta di gruppo, soprattutto dopo i tanti infortuni.