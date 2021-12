Sassuolo-Lazio 2-1, le pagelle biancocelesti: Basic e Pedro i migliori

Non basta il gol di Zaccagni nei primi minuti di gara. La Lazio inizia bene, ma si lascia superare dalla tenacia degli avversari. Male la difesa. Basic e Pedro i migliori tra gli ospiti.

I voti dei biancocelesti:

Strakosha 6,5: nella prima frazione di gioco seriamente viene impegnato solo una volta, su girata di Scamacca; nel prosieguo si trova sempre pronto ogni volta che è impegnato dagli avversari. Incolpevole sui gol;

Hysaj 6: tiene diligentemente la posizione anche se a volte va in difficoltà per la velocità dagli attaccanti avversari che si presentano nella sua zona (dal 78’ Muriqi 6: per l’assalto finale della Lazio Sarri lo inserisce per il gioco aereo infatti si fa vedere con alcuni colpi di testa che creano pericolo. Approfitta dell’errore di Consigli e “provoca” l’espulsione di Ayhan);

Luiz Felipe 6: un po’ in difficoltà ad inizio gara. Sbaglia qualche appoggio, ma per il resto prestazione sufficiente. Non riesce ad evitare l’incursione di Berardi in occasione del secondo gol di Raspadori;

Acerbi 5,5: meno attento del solito. Si fa sfuggire spesso gli attaccanti del Sassuolo specialmente nel primo tempo. Nella ripresa non chiude bene su Berardi in occasione del gol del pareggio;

Marusic 6: spinge bene sulla sua fascia quando ne ha la possibilità. Molto attento in fase di copertura nel primo tempo. Nel secondo tempo, un po’ come quasi tutti i suoi compagni, esce dal gioco;

Akpa Akpro 6: tanto impegno e disciplina tattica. Peccato che manchi un po’ nella conclusione quelle volte che si spinge in avanti (dal 71’ Anderson 6: entra bene in partita e dà sostanza al centrocampo della Lazio);

Cataldi 6,5: da regista del centrocampo della Lazio se la cava egregiamente sia in fase di costruzione che in fase di contenimento (dal 78’ Leiva s.v.)

Basic 6,5: nel primo tempo si mette in evidenza per alcune iniziative in attacco. Cala un po’ nella fase centrale della gara. Sul finale di gara torna a farsi notare con qualche buona giocata e con un gran calcio di punizione, che sbatte sull’incrocio dei pali, che solo per sfortuna non regala il pareggio alla Lazio;

Pedro 6,5: si vede che è in giornata di grazia. Offre l’assist per il goal di Zaccagni e gli riescono quasi tutte le giocate;

(Dal 46’ Felipe Anderson 6: entra bene in partita, offre un buon cross leggermente alto per Immobile ed in fase difensiva chiude in diagonale su una pericolosa incursione del Sassuolo. Si spegne alla distanza;

Immobile 6: si dà da fare, ma va raramente alla conclusione anche perché, isolato in avanti, si vede che soffre la mancanza di Milinkovic;

Zaccagni 6,5: intraprendente. Mette in difficoltà spesso i difensori avversari con i suoi dribbling e realizza un bel gol nei primi minuti del match. (dal 65’ Lazzari 6: si vede solo in fase difensiva perché entra nel momento in cui il Sassuolo attacca per recuperare, ma se la cava con diligenza).