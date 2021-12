Mourinho verso Roma-Spezia: “In Primavera il livello è molto basso”

La Roma di José Mourinho ha bisogno ancora di qualche vittoria per risollevare la classifica e non può permettersi di mancare i 3 punti contro lo Spezia, all’Olimpico. Il tecnico ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Che ricordo ha di Thiago Motta? Confermerà Abraham-Mayoral?



“Ho conosciuto Thiago nella grande Inter del Triplete e da ragazzino nel Barcellona. A volte mi mandavano ad allenare i ragazzi, ho tanti bei ricordi di lui. Guardo lui, Stankovic, Chivu, i miei che sono diventati allenatori. Borja e Tammy hanno giocato bene, non abbiamo Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy e Perez, quindi sono un’opzione insieme a Shomurodov. I numeri sono importanti e per entrambi segnare è stato importante”.

Come cambia la posizione di Abraham tra Mayoral o Felix?

“Shomurodov è più di corsa, Mayoral è più pericoloso dentro l’area. In relazione a Tammy, giocare con uno o con l’altro non cambia tanto”.

Nella difesa a 3 chi può dare il cambio a Karsdorp e Vina?

“È difficile, non ci sono tante possibilità di giocare a 4. Shomurodov può giocare su una fascia, ma non è questo il suo ruolo. Nel sistema a 3 non ci sono alternative”.

Lei disse che la priorità era un mediano che non è arrivato. Lo sarà anche a gennaio?

“Chiarisco che io non sono dispiaciuto per il nostro mercato estivo, è stato di reazione ai nostri problemi. Non è che il club non mi ha voluto dare un giocatore. Ovviamente voglio avere sempre la migliore rosa possibile, ma la verità è che dall’inizio ho capito le difficoltà. A gennaio vogliamo fare qualcosa, ma non un investimento pazzesco, solo per dare equilibrio. Proprietà, direttore e allenatore siamo tutti e tre sulla stessa linea. La priorità sta in tutti i ruoli in cui abbiamo limitazioni”.

Lei disse che non le piaceva giocare a 5. La Sua idea tattica si può anche convertire nei moduli testati in emergenza? Felix è convocabile?

“Non mi piace giocare a 5, ma mi piace giocare a 3. Non voglio giocatori offensivi costretti a un adattamento difensivo. Felix sarà convocato. A me comunque piace la cultura tattica, poter giocare in modi diversi. Io sono aperto a fare il possibile per fare il meglio con i miei. Con i giocatori giusti giocare a 3 non mi dispiace per niente. Il problema è che con le emergenze ogni settimana non riusciamo a dare solidità alla costruzione”.

A Sofia la squadra ha rischiato: come si migliora l’aspetto mentale delle seconde linee?

“Dipende dal profilo che si intende come seconda linea. Se è gente giovane e senza esperienza si deve lavorare, aspettare. Se è gente esperta che pensa di essere titolare e non ha motivazione è diverso. Contro l’Inter avevamo in panchina 8 giocatori con meno do 21 anni. Anche Bove l’anno scorso era in Primavera, che secondo me è un campionato di livello molto basso e che non prepara i giocatori alla Serie A. Sono giocatori con talento, ma che devono imparare. Il modo in cui Darboe si approccia alla palla al minuto 93 a Sofia non è mancanza di qualità, è naif. Non vuole essere una critica. Con i giovani si deve lavorare e accettare gli errori come parte del processo di crescita. Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento di stare qui, in un progetto diverso da quelli che ho visto in carriera”.

I Suoi giocatori sono tra i più ammoniti pur non facendo tanti falli. È per via della serietà degli arbitri o i Suoi giocatori devono imparare in furbizia e malizia?

“È meglio parlare di un’altra statistica in cui siamo primi: siamo la squadra di Serie A con più tiri in porta. Fermiamoci qui così non dico niente di quello che non devo dire”.