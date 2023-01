Lecce-Salernitana 1-2, le pagelle dei giallorossi: Strefezza il migliore

Dopo un inizio non positivo, sotto di due gol nei primi 20 minuti, il Lecce accorcia le distanze con Strefezza, ma non aggancia gli ospiti. Il calciatore italo-brasiliano è il migliore tra i giallorossi. Sottotono il centrocampo.

Questi i voti dei salentini:

Falcone 6: nulla può sui gol, per il resto ordinaria amministrazione;

Gendrey 6,5: solito lavoro dispendioso, con pazienza tiene bene le incursioni e la velocità di Dia;

Baschirotto 5,5: ispirato ma impreciso nei lanci, viene ripreso spesso da Baroni per qualche errore di troppo in fase di impostazione. Sui gol lui non ha grandi responsabilità;

Umtiti 6: avrebbe potuto fare qualcosa di più sul primo gol, ma per il resto rimane il solito riferimento del riparto difensivo per esperienza e qualità. Spreca due palle-gol;

Pezzella 6: meriterebbe un voto in più per l’impegno costante per tutta la gara se non fosse colpevole sul primo gol quando respinge in mezzo. Suo poi il cross basso nell’azione che porta al gol di Strefezza;

Blin 5,5: all’inizio confusionario come un po’ tutti i compagni, poi cresce ma il suo gioco non si inserisce molto nella manovra giallorossa e Baroni decide di sostituirlo. Dal 77’ Askildsen s.v.;

Hjulmand 5,5: scompare in più di un momento della gara. Le volte in cui è chiamato in causa sa comunque gestire la situazione. Qualche buon disimpegno nella ripresa, ma, soprattutto se in svantaggio, ci si aspetta di più in fase avanzata;

Maleh 5,5: non ha ancora mostrato ciò che ci si aspetta da lui. Esce per infortunio al 54’. Dal 55’ Gonzalez 5,5: entra nel momento in cui il Lecce ha bisogno di dare un ritmo più intenso alla manovra, ma il suo contributo è modesto;

Strefezza 6,5: alcune azioni pericolose del Lecce derivano da qualche suo cross in mezzo nel primo tempo. Impreciso nelle conclusioni. Dal 78′ Banda 5,5: solita velocità e destrezza nei piccoli spazi che però non basta a aumentare la qualità del gioco del Lecce nell’ultima parte di gara;

Colombo 6: si dà da fare, si fa vedere e si fa cercare ma non incide. Vanifica un’ottima occasione per il pareggio sparando il pallone in curva. Dal 70′ Ceesay 5,5: gioca poco ed è poco servito. Fa quel che può;

Oudin 5,5: molto attivo, mostra classe e personalità, ma non ha nessuna occasione per farsi notare. Suo l’errore sul secondo gol quando perde palla favorendo l’azione per gli avversari. Dal 46’ Di Francesco 6: entra subito bene in partita, dando fastidio nell’area degli ospiti. Poi con lo scorrere dei minuti si inserisce meno nelle trame del gioco del Lecce.