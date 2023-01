Lazio-Bologna 1-0, le pagelle dei biancocelesti: Felipe Anderson e Hysaj i migliori

Alla Lazio di Sarri basta un gol per accedere ai quarti di Coppa Italia, superando il Bologna all’Olimpico. Buona la partita dei padroni di casa. Gol per Felipe Anderson. Molto bene Hysaj.

Questi i voti dei biancocelesti:

Maximiano 6: pur non avendo avuto praticamente mai spazio in questo campionato la sua partita è di personalità, nonostante le poche occasioni pericolose da parte del Bologna. Si vede che ha voglia di dimostrare;

Lazzari 6: solita concentrazione e fisicità. Difficile bloccarlo. Dal 66′ Marusic 6: attento, non ha mai avuto difficoltà nelle marcature;

Patric 6,5: nessuna sbavatura, intercetta anche un pallone importante bloccando una ripartenza degli ospiti;

Romagnoli 6: diligente, fa il suo senza strafare. Dal 66′ Casale 6: all’inizio sembra soffrire l’ingresso a freddo. Si riprende sul finale;

Hysaj 6,5: si dà da fare su entrambe le corsie e appare in ottime condizioni. partita di personalità e grinta che hanno reso difficile agli avversari superarlo;

Cataldi 6: si adegua ai ritmi non altissimi della partita. Qualche disattenzione nella ripresa non macchia comunque una prestazione sufficiente. Dal 90′ Marcos Antonio s.v.;

Milinkovic 6: non è al massimo della forma. Impreciso, nella ripresa sbaglia anche in occasione del potenziale raddoppio. Dal 79′ Vecino s.v.;

Luis Alberto 6,5: tra i migliori della gara. Si dà tanto da fare anche in fase difensiva e da lui derivano due occasioni da gol per la Lazio;

Pedro protagonista nel pressing e recupero del pallone per l’assist che Felipe Anderson trasforma in gol. Per il resto, solita partita dispendiosa e grintosa. Dal 79′ Luka Romero s.v.;

Felipe Anderson 6,5: autore del gol che da quella distanza non poteva sbagliare, bravo a farsi trovare sempre pronto quando serve;

Zaccagni 6: anche lui si fa vedere spesso, interagisce con i compagni, ma le sue conclusioni non sono mai effettivamente efficaci.