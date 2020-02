Roma-Lecce 4-0, le pagelle giallorosse: Mkhitaryan e Dzeko, assist e gol

La Roma vince e torna a convincere dopo prestazioni da incubo: secondo clean sheet consecutivo con un Pau Lopez inoperoso. Dzeko e Mkhitaryan illuminano con Under che dimostra di essere in forma e pronto a dimostrare il suo valore. Si ritrovano Kolarov e Mancini con Peres che resta ancora sulla sufficienza e si candida a valida alternativa a Santon e Spinazzola.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: DZEKO INDISPENSABILE, KOLAROV IN RIPRESA

Pau Lopez 6: nessuna grande parata per il portiere della Roma che vive una serata tranquilla dopo tante prestazioni negative della squadra e della difesa. Ordinaria amministrazione e qualche uscita alta, ma nulla di preoccupante per lo spagnolo.

Kolarov 6.5: ritrova la gioia del gol che fissa il definitivo 4-0. Il terzino non ha molto da penare con un avversario che spinge poco dalle sue zone. Ordinato in difesa e spregiudicato in avanti: in crescita, soprattutto ora che può godere di un cambio.

Mancini 6.5: dopo un turno di stop, torna dal purgatorio rigenerato e sicuro. Qualche fallo di troppo che gli costa l’ammonizione, ma per il resto, l’ex Atalanta non si fa intimorire da Lapadula e lo limita completamente. Un clean sheet che permette al reparto di guadagnare fiducia dopo l’1-0 con il Gent.

Smalling 6.5: sempre leader e sempre determinante nei meccanismi difensivi. Le palle alte sono di sua competenza: gli anticipi sono puntuali e precisi, ma è ancora poco incisivo sui calci da fermo. Con Fazio o Mancini, il suo rendimento non cambia e resta altissimo.

Peres 6: dal suo ritorno alla Roma non sbaglia una gara rimanendo ancora sulla sufficienza anche contro il Lecce. Il suo impiego permette a Spinazzola di riprendere fiato come anche a Santon: tanta corsa e buoni cross che permettono a Fonseca di avere un uomo in più nella sua rosa.

Veretout 6: partita tranquilla per lui che si fa notare soprattutto in fase di interdizione. Nessun acuto importante, ma tanto ordine e posizione per il centrocampista che non concede un centimetro al reparto offensivo di Liverani. Gara non impegnativa che gli permette di essere in forma per il Gent.

Cristante 6: rispetto alle ultime partite un bel passo avanti in condizione e posizione. Finchè c’è Pellegrini in campo è perfetto nel suo ruolo di interditore e nel raddoppiare sul portatore di palla. Nella ripresa cala con il passare dei minuti, vedendo anche la poca intensità della formazione ospite.

Pellegrini 6: il tiro in porta non è il suo forte con due occasioni divorate davanti al portiere. Combatte e cerca di recuperare palla, ma il suo momento di forma resta comunque basso. Non rientra in campo nella ripresa a causa di un piccolo problema muscolare. Fonseca non si fida e preferisce lasciarlo a riposo in vista del Gent nella giornata di giovedì. (dal 46′ Kluivert 6.5: pimpante e vivace, entra al posto di Pellegrini e si sistema nella zona occupata da Mhkitaryan. Tanta corsa ed idee per l’olandese che prova a dare imprevidibilità alla manovra. Resta il preferito di Fonseca che si rammarica per non avergli concesso un’intera partita di riposo.)

Under 6.5: dopo tante esclusioni, Fonseca decide di metterlo titolare e la sua fiducia viene ripagata. Il suggerimento di Mkhitaryan permette al turco di battere l’estremo difensore del Lecce e di siglare l’1-0. Rispetto alle ultime gare è vispo e motivato, ma cala nella ripresa portando il tecnico a toglierlo per C. Perez. (dal 60′ C. Perez 6: subentra al turco che probabilmente partirà titolare anche in Belgio. Lo spagnolo tenta di rendere ancora più rotondo il risultato ma le sue conclusione non abbattono il muro nemico.)

Mkhitaryan 7: l’armeno continua a manifestare il suo grande fiuto per il gol. Nonostante il suo impiego centellinato a causa degli infortuni, l’ex Arsenal riesce a firmare sistematicamente il taccuino dei marcatori. Tanto movimento nella prima frazione di gioco con il preciso assist per Under e una condizione migliore nel ruolo di attaccante laterale. Pellegrini da forfait nella ripresa ed è costretto a ricoprire il ruolo del suo compagno di squadra, abbassando il suo raggio d’azione e la sua qualità. Sta recuperando anche la condizione fisica e potrebbe rivelarsi l’arma in più per il tecnico portoghese.)

Dzeko 7.5: sicuramente il migliore della Roma con un assist e una rete che permette alla Roma di tornare alla vittoria all’Olimpico. Grande prestazione del bosniaco che combatte e crea come un fantasista: tutte le migliori azioni partono dal suo piede. Fonseca gli concede gli applausi del pubblico e un po’ di riposo in vista del ritorno di Europa League. (dall’80’ Kalinic Sv.)

Fonseca 7: la Roma sembra quella ammirata nella prima parte della stagione con un bel possesso palla, intensità alta e un pressing fin dal primo portatore di palla. Dzeko illumina aiutato da un positivissimo Mkhitaryan che si trova a meraviglia nel ruolo di esterno d’attacco. Bene anche Under che sblocca il match dimostrando di avere le carte in regola per vestire la maglia da titolare. Kolarov risorge insieme a Mancini, mentre Smalling resta una certezza: ottime premesse in vista del match di Europa League.