Genoa-Milan 0-3, le pagelle dei rossoneri: nel segno di Messias

Il Milan ha espugnato Marassi. I rossoneri hanno battuto 3-0 il Genoa dell’ex Shevchenko. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Stefano Pioli.

Maignan 7,5: due interventi top che bastano a confermare le sue qualità. Prima su Hernani e poi con la mano di riserva sul tentativo da centrocampo di Portanova.

Kalulu 6,5: prestazione sufficiente, sempre presente. Partecipa alla manovra che porta al momentaneo 2-0.

Kjaer s.v.: sfortunato, costretto a uscire dopo 4′ di gioco per un infortunio ancora da valutare. Un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione, sperando in un rientro rapido in campo. (Dal 4′ Gabbia 5,5: entra a freddo, ma lo fa in maniera distinta. Però poi prende un’ammonizione delicata e cala. Pioli capisce e lo sostituisce subito). (Dal 46′ Florenzi 6: Non c’è nulla per cui soffrire, copre bene la sua zona).

Tomori 7: sontuosa rovesciata a completare l’opera di salvataggio di Maignan sul tiro di Hernani. Il resto è tutto buono, sempre attento.

Hernandez 6: prova a farsi vedere in zona gol, ma non trova l’occasione per rendersi pericoloso. Per il resto si distingue in fase difensiva.

Tonali 6,5: corre, smista e gioca. Altra prestazione di sostanza del giovane rossonero. (Dal 77′ Saelemaekers s.v.).

Kessié 6: poco lavoro in mezzo al campo, basta il compitino.

Messias 8: concreto e intelligente. Il primo gol è un colpo da biliardo, il secondo è voluto e ottenuto. All’esordio dal 1′ conferma quanto di positivo ha dimostrato nelle ultime uscite stagioni. Gran bella (ri)scoperta.

Krunic 7: fiducia di Pioli ripagata. Si muove bene sulla trequarti ed è molto funzionale al gioco della serata rossonera.

Diaz 7: quando parte è sempre il più pericoloso, crea molti problemi alla difesa del Genoa. Gli manca il gol. (Dal 77′ Bakayoko s.v.).

Ibrahimovic 7,5: molto di più del tanto sempre fatto. Gol su punizione, poi propizia l’azione del 2-0. L’area di rigore è di sua proprietà e si fa trovare ovunque: di sponda e di punta, completo. (Pellegri 6: entra quando la sostanza offensiva dei rossoneri cala. Gli arrivano pochi palloni, ma mantiene la posizione).

All. Pioli 7: c’erano da scacciare cattivi pensieri dopo le due sconfitte consecutive: la vittoria sul Genoa aiuterà. Darà, anche, molta fiducia al mister: la rosa è lunga e tutti possono davvero dire la propria.