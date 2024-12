Hellas Verona-Milan 0-1, le pagelle dei rossoneri: basta Reijnders

A Verona passa il Milan con il gol di Reijnders, 1-0 il finale dei rossoneri contro l’Hellas Verona. Di seguito le pagelle degli uomini di Fonseca.

Maignan 6: la serata è tranquilla e lui si occupa dell’ordinaria amministrazione.

Emerson Royal 5,5: fatica nel trovare la costanza su una fascia che avrebbe bisogno di più sicurezza, almeno sui cross per il reparto offensivo. Troppi errori. (Dall’89’ Tomori s.v.).

Gabbia 6,5: partita perfetta e attenta con interventi precisi, sempre preciso.

Thiaw 6,5: sicurezza, in coppia con Gabbia concede davvero poco ai veneti.

Jimenez 7: è una bella spolverata di giovinezza questa seconda prova dal 1′. Passo in avanti rispetto alla gara casalinga contro il Genoa, in una serata dove prende confidenza con le sue qualità e si rende pericoloso anche al tiro.

Fofana 7: bentornato a lui e alla sua capacità di mettere disciplina in mezzo al campo. L’assist per il gol di Reijnders è da vedere e rivedere.

Reijnders 7,5: è ovunque e quando lui cresce, lo fa tutto il Milan. Gioca con una leggerezza superiore agli altri e sa sempre quello che deve fare: tuttocampista. Il gol è la ciliegina di una prestazione da grande e vale 3 punti pesantissimi.

Leao 6: peccato perché la sua prova dura solo 32′, costretto ad uscire per un fastidio muscolare. Le gambe si muovono bene e tante giocate gli riescono con facilità. Speriamo nulla di grave per lui. (Dal 32′ Theo Hernandez 6: il giocatore più chiacchierato delle ultime settimane, entra a freddo. Non gioca una grande partita, ma è in crescita).

Terracciano 6,5: frizzante, Fonseca lo sceglie dal 1′ e lui risponde presente. Sempre presente nelle azioni dei rossoneri, un suo tiro in porta rimane una delle occasioni più grandi della sfida.

Chukwueze 5,5: più voglia dell’ultima uscita stagione, ma siamo lontani dalle sue qualità. Troppe imprecisioni da un giocatore dal quale ci si aspetta molto di più, soprattutto nell’uno contro uno. (Dal 70′ Calabria 6: in crescita nel finale, con delle giocate che non posso che dargli sicurezza).

Abraham 5,5: 90′ per lui, ma pochi palloni a disposizione. Nel ruolo di Morata, attaccante ma anche giocatore a tutto campo, soffre troppo.

All. Fonseca 6: serviva una vittoria in un momento estremamente delicato ed è arrivata. Continua sulle sue scelte e nel caso di Jimenez e Terraciano ha ragione. Perde anche Leao per infortunio, tanta sfortuna in questo periodo.