Il Diavolo vince in una serata con poche emozioni: quarto successo di fila al Bentegodi

In una serata che anticipa di cinque giorni il Natale, il Milan può sorridere per il risultato, pur rimandando l’analisi dei problemi che stanno caratterizzando le ultime settimane. Non ultimi gli infortuni: considerando anche la tonsillite di Morata e l’influenza di Torriani, terzo portiere, erano ben 9 gli assenti di stasera. Leão, uscito al 32′ per un problema al flessore della coscia sinistra, non pare preoccupare più di tanto, almeno dalle prime diagnosi, ma intanto rappresenta un altro pensiero in un momento tutt’altro che facile.

Uscito il numero 10 ex Sporting, a determinare ci ha pensato, nell’ambito di una partita non divertente, un tiro ben piazzato dal limite di Reijnders, ben imbeccato da Fofana, ad oggi forse l’unico acquisto che sta veramente pagando dividendi del mercato estivo targato Moncada e Ibrahimović. Il Milan resta non vicino alla zona Champions, ma perlomeno batte un colpo, in attesa dell’incrocio di domenica prossima con la Roma.



HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Gol: Reijnders al 56′

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (1′ st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35′ st Tengstedt), Duda, Kastanos (15′ st Serdar), Lazović (28′ st Mosquera); Suslov; Sarr (1′ st Tino Livramento).

A disposizione: Perilli, Magro, Corradi, Magnani, Faraoni, Bradarić, Dani Silva, Alidou, Cissé.

Allenatore: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (43′ st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Terracciano; Chukwueze (25′ st Calabria), Reijnders, Leão (32′ st Hernández); Abraham.

A disposizione: Sportiello, Raveyre, Pavlović, Liberali, Zeroli, Camarda.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Del Giovane-Pagliardini

IV Uomo: Perri

Var e Avar: Serra-Chiffi

Ammoniti: Emerson Royal al 25′ e Dawidowicz al 35′