Milan-Napoli 0-2, le pagelle dei rossoneri: luce Chukwueze

Il Milan esce sconfitto da San Siro, non capitava dall’aprile del 2023. Per il Napoli bastano i gol del primo tempo con Lukaku e Kvaratskhelia. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 5,5: forse resta un po’ di imprecisione sul gol di Kvara, ma per il resto si fa trovare pronto anche su quelle conclusioni insidiose che gli uomini di Conte creano dalle sue parti.

Emerson Royal 5: in difficoltà e difficilmente in partita. Fonseca preferisce sostituirlo e spostare di ruolo Musah per l’ultima mezz’ora. (Dal 62′ Pulisic 5,5: doveva essere tra i titolari, ma un attacco influenzale lo blocca in panchina. Quando entra si percepisce la difficoltà di un giocatore che brilla di luce propria. Ha qualche occasione davanti alla porta che non riesce a sfruttare al meglio).

Thiaw 5,5: male sul gol di Lukaku, poi prende consapevolezza e non concede tanto.

Pavlovic 5,5: errore marchiano sul primo gol, fa compagnia a Thiaw, ma la sua mossa sbagliata è più evidente. Anche in questo caso, nel resto della gara si concede il lusso di interventi importanti alla Pavlovic.

Terracciano 6: timido in zona offensiva, spesso cerca la soluzione orizzontale. Ma non sfigura.

Fofana 4: da un suo errore parte l’azione per il gol di Lukaku, si perde Kvara nel raddopio.

Musah 6: luci e ombre, ma prevalgono le prime. Il suo difetto è che ogni cose buone, commette delle ingenuità che potrebbero costare caro.

Chukwueze 6,5: il migliore dei rossoneri. Con Leao fuori per gran parte della gara, a lui è richiesta la parte di qualità e si fa trovare pronto in più occasioni. Si ha sempre la sensazione che possa fare qualcosa di positivo, saltando spesso l’uomo. Guarda caso l’azione del gol annullato a Morata nasce da una sua giocata.

Loftus-Cheek 5,5: la sua fisicità è preziosa, ma le sue qualità sono ben altre che queste. Soffre la mancanza di una regia al suo fianco. Fa tanto, anche ciò che non è designato a lui e spesso commette sbagli. (Dall’87’ Camarda: s.v).

Okafor 5,5: dentro e fuori dalla partita. Una spalla per Morata, ma troppe occasioni sprecate. (Dal 62′ Leao 6: entra molto bene e sbaglia solo un piccolo dettaglio. Gioca con voglia e crea spazi preziosi per i suoi, purtroppo non sfruttati).

Morata 6: il gol è bellissimo, peccato per il fuorigioco. Anche nel suo caso, è chiamato a fare più ruoli insieme che lo limitano nel suo essere centravanti puro.

Fonseca 5: il suo Milan, a tratti, non gioca male. Però è troppo poco per provare a fermare la candidata numero uno, ad oggi, dello Scudetto. Ripartire dalle cose positive.