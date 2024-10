Inter-Juventus 4-4, le pagelle dei bianconeri: Yildiz salva tutto

La Juventus riesce a pareggiare 4-4 una partita che sembrava ormai persa grazie alla doppietta del subentrante Kenan Yildiz, in rete anche Dusan Vlahovic e Tim Weah.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 7: tiene in piedi la baracca con un paio di interventi decisivi sul punteggio di 4-2 consentendo alla Juventus di rimanere in partita.

Cabal 6,5: altra ottima prestazione da parte dell’ex Verona che dimostra ancora una volta di meritare un posto da titolare.

Danilo 4: serata da incubo dopo quella di Champions, causa il primo rigore con un intervento in ritardo e per il resto subisce tantissimo il confronto con Marcus Thuram. (Gatti s.v.)

Kalulu 5: è in un periodo non positivo ed anche oggi continua su questo trend, causa il secondo rigore entrando in ritardo sul suo avversario.

Cambiaso 6: qualche bella giocata tecnica ma da lui ormai ci si aspetta sempre un guizzo in più.

Locatelli 6: partita ordinata in cui sbaglia poco, anche se non crea nulla degno di nota.

McKennie 6,5: regala un cioccolatino a Vlahovic sul primo gol ed entra anche nell’azione del primo gol di Yildiz. (Thuram s.v.)

Weah 6: non vince il confronto con Dumfries però ha il merito di trovare il gol del momentaneo 2-1 e nel finale di primo tempo rischia di realizzare anche un eurogol. (Yildiz 8)

Fagioli 5: fatica sempre e non riesce mai a trovare il suo posto in campo, al 60′ Motta lo richiama in panchina. (Savona 6)

Conceiçao 7,5: è l’uomo che crea sempre la superiorità numerica in questa squadra, non sempre precisissimo palla al piede ma gli si concede anche questo.

Vlahovic 6: trova subito il gol del momentaneo 1-1, lotta per la squadra ma gli arrivano pochi palloni giocabili. (Mbangula 5,5)