Lazio-Milan 3-0, le pagelle dei rossoneri: diavolo, dove sei?

All’Olimpico finisce 3-0 tra Lazio e Milan. Le pagelle dei rossoneri.

Donnarumma 6: tiene a galla il Milan fino a che può, il passivo senza le sue parate sarebbe stato molto più pesante da digerire.

Calabria 6: l’ultimo ad arrendersi, solo davanti al 3-0 e quando non c’era più nulla da fare. Svolge il suo. (Dal 69′ Dalot 5: la sua entrata non fa la differenza).

Kjaer 6: il punto di riferimento di una difesa che oggi ha sbagliato molto. Attento e preciso negli interventi. (Dal 73′ Romagnoli 5: entra nel momento peggiore ed è complica del 3-0).

Tomori 3,5: male, malissimo. Abituati a tutt’altro giocatore, contro la Lazio si è vista la sua controfigura. Sui tre gol subiti c’è sempre il suo zampino, in negativo.

Theo Hernandez 5: si vede che non è in forma, sta nel suo e la squadra non corre perché lui non spinge. Da recuperare.

Bennacer 5: sbaglia troppo e da una sua macchia nasce il vantaggio della Lazio. Pioli si accorge delle sue difficoltà e lo sostituisce. (Dal 69′ Tonali 5,5: tra quelli che entrano dalla panchina è il più desideroso di provarci).

Kessié 6: peccato per la traversa, ma se il Milan resta in piedi è anche merito suo.

Saelemaekers 6: è colui che svolta il primo tempo in favore del Milan, dopo il vantaggio Lazio. Si rende anche uno dei più pericolosi nell’area avversaria. (Dal 55′ Diaz 5: spinge, ma senza meta. Bloccato dal centrocampo laziale).

Calhanoglu 4: dopo meno di 20′ può cambiare l’inerzia della partita, più tardi fa un passaggio telefonato a Reina. Episodi che pesano.

Rebic 4,5: manca tanto di lui lì davanti, la difesa lo blocca costantemente e lui non si rende mai pericoloso.

Mandzukic 4,5: si trova sempre spalle alla porta e fatica a girarsi, la mossa di Pioli non porta l’effetto sperato. (Dal 63′ Leao 3: non si può entrare in campo così).

All. Pioli 4: il suo Milan è irriconoscibile, le scelte non lo ripagano. Ora la corsa Champions sarà tutta in salita, ma dovrà provarci.