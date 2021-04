Lazio-Milan 3-0, le pagelle dei biancocelesti: super Correa, la chiude Immobile

All’Olimpico di Roma la Lazio, con una prestazione positiva, batte con un tris di gol, gli ospiti del Milan. Tra i laziali Correa il migliore. Bene anche Milinkovic e Lazzari. Immobile si riprende nella ripresa.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6: il suo intervento dopo solo 20 secondi dal fischio d’inizio evita alla Lazio di andare subito sotto. Attento sulle conclusioni tranne nella circostanza in cui sbaglia un’uscita;

Marusic 6: un passaggio sbagliato ingenuamente a inizio partita stava per regalare il gol del vantaggio al Milan e macchia una prestazione tutto sommato sufficiente;

Acerbi 6: meglio delle ultime prestazioni, tiene bene soprattutto nel gioco aereo sugli attaccanti del Milan;

Radu 6: buona prestazione. Ha un brutto cliente in Saelemaekers che contiene anche se con qualche difficoltà;

Lazzari 6,5: solita velocità sulla fascia. Autore di un bel gol che però il Var gli annulla per fuorigioco millimetrico. Ottima gara anche in fase difensiva;

Milinkovic-Savic 6,5: quantità e qualità, conferma il buon periodo di forma. Deliziosi molti suoi tocchi ai propri attaccanti;

Leiva 6: corre tanto e dà equilibrio al centrocampo della Lazio per tutta la gara. Dal 88’ Cataldi s.v.;

Luis Alberto 6: non è il Luis Alberto che conosciamo. Si dà da fare ma sbaglia qualche passaggio di troppo. Dal 88’ Akpa Akpro s.v.;

Lulic 6: migliora di partita in partita, anche oggi la sua gara è stata positiva. Dal 68’ Fares 5,5: entra male in partita, suoi un paio di palle perse a centrocampo;

Correa 7,5: il migliore della serata Gli bastano due minuti per trasformare l’assist di Immobile, nel gol del vantaggio, dopo aver superato con un bel dribbling Donnarumma in uscita. Autore anche del raddoppio della Lazio con un’azione personale. Per tutta la gara è una minaccia continua per la difesa del Milan. Dal 76’ Pereira s.v.;

Immobile 6,5: ancora non nella condizione migliore, primo tempo un po’ sottotono. Cresce alla distanza, va vicino al gol con un pallonetto che si stampa sul palo e realizza il gol della sicurezza della Lazio. Dal 88’ Muriqi s.v.