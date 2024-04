Milan-Lecce 3-0, le pagelle dei rossoneri: Adli professore, Pulisic colpisce

Il Milan ha conquistato altri tre punti nell’anticipo del sabato pomeriggio della 31^ giornata di Serie A. A San Siro è finita 3 a 0 contro il Lecce. I rossoneri rafforzano così il secondo posto in classifica a 68 punti, momentaneamente a + 9 sulla Juventus che giocherà domenica 7 aprile alle 20.45 contro la Fiorentina.

Milan scoppiettante in avvio con l’eurogol di Pulisic (6′) e il tocco di Giroud (20′) che valgono il 2-0 e il controllo perfetto del campo. Poi i rossoneri calano il ritmo e gli uomini di Mister Gotti cercano dei pertugi, che si riassumono in una traversa al 29′ di Gonzalez. Al 45′ gamba tesa di Krstovic su Chukwueze che vale l’espulsione diretta. Al 57′ si sveglia Leao con un gol nato da un’intuizione di Adli. Poi ordinaria amministrazione per il 3-0 finale.

Di seguito le pagelle del Milan.

Maignan 6: impegnato poco. Al 29′ traversa di Gonzalez, poi un tiro di Krstovic da gestire. Nella ripresa il Lecce si impoverisce con l’inferiorità numerica, il francese in pieno controllo.

Calabria 6: compito svolto senza affanni, più in zona difensiva.

Tomori 6: sufficienza piena per il giocatore inglese, in piena sintonia con il suo compagno di reparto.

Gabbia 6,5: partita egregia del centrale che non sbaglia nulla, facendo tutto in tranquillità e andando oltre l’ordinario. (Dal 61′ Kjaer 6,5: ordinato e pulito negli interventi soprattutto nei tentativi di discesa del Lecce).

Hernandez 6,5: più arretrato del solito, ma quando si presenta in avanti fa sempre paura: tra serpentine e un tiro al 64′ che si stampa sulla traversa. (Dall’82’ Terracciano s.v.).

Adli 7: visione diversa dagli altri, ispirato e professore in cattedra di questo pomeriggio: pesca l’assist al bacio per Leao e tante altre belle cose da regista puro.

Reijnders 6: abbiamo visto cose superiori e di qualità da parte sua, ma nel pomeriggio di Milan-Lecce si può anche rallentare. (Dal 77′ Bennacer s.v.).

Chukwueze 7: è il più ispirato, in forte crescita dopo le ultime uscite stagionali. Un gol sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una prestazione di qualità, soprattutto nei tu per tu con gli avversari.

Pulisic 7: eurogol al 6′ a spaccare il match su cui Falcone non può nulla, on fire nei primi istanti di gioco. Poi è sempre una spina nel fianco della difesa leccese. (Dal 61′ Musah 6: sembra tutto facile quando tocca il pallone, leggiadro a centrocampo).

Leao 6,5: con il freno a mano per 50′, poi sfrutta un assist al bacio di Adli per il gol personale e inizia a giocare un’altra gara. Prende fiducia e fa divertire San Siro con qualche giocata.

Giroud 6,5: gli arrivano pochi palloni, ma si fa trovare nel momento giusto al posto giusto con il colpo di testa che vale il momentaneo 2-0. Peso in mezzo al campo di fondamentale importanza, quando lo trovano è letale. (Dal 61′ Jovic 6: sbaglia in diverse occasioni davanti alla porta, anche se sul 3-0 il tutto peserà di meno).

All. Pioli 6,5: formazione super offensiva e i suoi rispondono presente. Il Lecce non è la Roma che incontrerà giovedì in Europa League, ma oggi raccoglie 3 punti belli e che aumentano il morale.