Juventus-Lazio 2-0, le pagelle dei bianconeri: finale ipotecata

Perin 6: viene impegnato poco e niente dagli avversari, viene graziato dalla traversa di Luis Alberto.

Gatti 6: va vicino al 3-0 con un bel colpo di testa. Solita prova generosa che però lo porta a prendere un’ammonizione che, essendo sotto diffida, sotto diffida lo costringerà a saltare il ritorno.

Bremer 6,5: conferma l’ottima prestazione di sabato.

Danilo 6: un po’ in difficoltà nella prima metà di gioco, migliora nella ripresa.

Cambiaso 6,5: prima conquista un rigore che poi il VAR rettifica, poi trova un grande assist per la rete di Chiesa. (Weah sv)

McKennie 6,5: come al solito mette in campo tantissimo atletismo, ciliegina sulla torta il tocco di prima per Vlahovic. (Alcaraz sv)

Locatelli 5,5: sbaglia una percentuale di passaggi chiave inaccettabile ma ha il merito di tenere in campo un bel pallone che poi porta al gol di Chiesa.

Rabiot 6: non è al top della forma ma fa comunque sentire la sua presenza.

Kostic 5,5: primi 60 minuti pessimi poi migliora un po’ la sua prestazione. (Alex Sandro sv)

Vlahovic 7: gioca meglio insieme alla squadra e trova un bellissimo gol dopo un periodo complicato. (Kean sv)

Chiesa 7,5: trova un gol importante e si conferma uno dei giocatori più decisivi della squadra. (Yildiz 6)