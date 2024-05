Milan-Salernitana 3-3, le pagelle dei rossoneri: un pareggio tra gli addii

A San Siro è andata in scena la 38^ e ultima partita del campionato di Serie A 2023-24 per il Milan: finisce 3 a 3 contro la Salernitana. I rossoneri, sempre padroni del gioco, si fanno recuperare con una doppietta di Simy e rete di Sambia. Serata di addii e di lacrime per mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer alla loro ultima apparizione in rossonero. Lasciano il Milan anche Mirante e Caldara.

Le pagelle degli uomini di Pioli.

Mirante 5,5: la Salernitana si sveglia in zona offensiva con l’entrata di Simy, Mirante subisce i primi due gol. Poi Pioli gli concede la passerella. (Dall’88’ Lapo Nava 6: debutto in Serie A per il terzo portiere che a freddo subisce il secondo gol personale di Simy).

Calabria 7: prova positiva per il capitano che si divide bene nella doppia fase di gioco e poi segna una rete da numero 9.

Gabbia 6,5: una partita senza particolari patemi, Fiorillo gli nega la gioia del gol. Esce per un colpo subito al volto. (Dal 58′ Caldara 6: la sua entrata è a tutti gli effetti un debutto stagionale e in assoluto in Serie A con la maglia del Milan e non sfigura).

Tomori 6: il più “difensivo” del reparto arretrato, concede poco agli altrettanti attacchi della Salernitana. (Dall’88’ Kjaer: in tempo per la passerella finale).

Hernandez 7: guadagna metri in larghezza e lunghezza, fino al gol (purtroppo annullato) da attaccante puro su assist di Leao. Sostanza e tecnica, con volate che fanno esaltare San Siro.

Florenzi 6: sufficienza piena per l’esperimento di Pioli che lo ha visto giocare come mezz’ala.

Reijnders 6: ala o regia, cambia spesso. Non soffre nessuna pressione e gioca in tranquillità.

Bennacer 6,5: il migliore in mezzo al campo, mastino o tecnico all’occorrenza.

Pulisic 7: non è nel tabellino dei marcatori, ma gioca dietro le quinte e crea spazi per i suoi. Assist la bacio per capitan Calabria come esempio.

Giroud 8: nella serata in cui San Siro gli dice “Merci”, lui risponde come sa fare: gol e tanta sostanza. Esce, per l’ultima volta, nell’ovazione totale di San Siro. (Dall’85’ Jovic s.v.).

Leao 7: approfitta di una papera di Fiorillo e a porta vuota non sbaglia, gol e dedica a mister Pioli. Crea diverse occasioni dalla sua fascia non appena parte nell’uno contro uno. (Dal 58′ Adli 6: nel finale ha palle importanti che non sfrutta, ma nel complesso entra bene.

All. Pioli 7: il suo Milan gioca bene per un tempo e mezzo, poi si lascia andare in tanti errori dettati da emozioni e numerosi cambi. Non era la partita in cui contava il risultato.