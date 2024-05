Bologna-Juventus 3-3, le pagelle dei bianconeri: fuochi d’artificio al Dall’Ara

La Juventus recupera una partita complicata grazie alle reti nella ripresa di Federico Chiesa, Arek Milik e Kenan Yildiz.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: inizia la partita con una bellissima parata ma i 3 gol subiti pesano sulla valutazione.

Gatti 5: male come tutti i suoi compagni di reparto. (Yildiz 7)

Bremer 5: male questa sera, ha responsabilità sul secondo gol felsineo.

Danilo 4,5: sembra non esserci con la testa, responsabilità grosse sul secondo gol di Calafiori.

Cambiaso 5: serata completamente da dimenticare, oltretutto l’ammonizione subita gli farà saltare l’ultima di campionato. (Weah 6)

Miretti 5: ennesima prestazione imbarazzante da parte del centrocampista bianconero. (Alcaraz 6)

Locatelli 5,5: continua la sua stagione no, oggi un po’ meno peggio del solito.

Rabiot 5: brutta partita in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in bianconero. (Fagioli 6)

Iling 5: probabilmente questa sera ha confermato che in una Juventus che vuole vincere non c’è spazio per lui.

Vlahovic 5: viene cercato poco dai suoi compagni e vive una serata veramente difficile. (Milik 7)

Chiesa 6,5: come al solito fatica nel modulo a due punte, appena si passa al tridente la sua prestazione migliora e trova un gol da vero opportunista.