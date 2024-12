Milan-Stella Rossa 2-1, le pagelle dei rossoneri: decide Abraham

A San Siro vince il Milan contro la Stella Rossa di Belgrado, 2-1 il risultato per i rossoneri in questa sesta giornata della Champions League. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: sul gol subito può poco, per il resto sempre in controllo.

Calabria 6: mantiene la posizione e sforna cross interessanti. (Dall’83’ Emerson Royal s.v.).

Gabbia 6: attento sulle incursioni degli avversari, solo piccole sbavature risolte senza danni.

Thiaw 6: la nota lieta è che sta trovando continuità con prestazioni sicure e sufficienti.

Hernandez 5: fa il suo in fase di impostazione, pericoloso su un tiro da calcio d’angolo mandato in porta. Però si percepisce un po’ di difficoltà nell’approccio alla gara.

Reijnders 6: non sale in cattedra come in altre occasioni, ma è utile alla causa per mantenere alto il baricentro.

Fofana 7: la sua lettura in occasione dell’assist è da far vedere e rivedere alle scuole calcio e spacca, di fatto, la gara.

Musah 5,5: perde un pallone prezioso che dà avvio all’azione del pareggio della Stella Rossa, in generale si nasconde troppo. (Dall’83’ Camarda s.v. con la nota lieta di una traversa che poi si rivelerà determinante in occasione del gol di Abraham).

Loftus-Cheek s.v. un risentimento all’adduttore destro lo costringe all’uscita anticipata. (Dal 28′ Chukwueze 5,5: da lui ci si aspetta sicuramente qualcosa in più in termini di brillantezza, si ferma al compitino).

Leao 7: serata di ispirazione totale. Il gol (da rivedere come raccoglie l’assist di Fofana), gli assist e le volate. Molto bene.

Morata s.v. meno di 30′ e poi è costretto ad uscire per un risentimento al flessore sinistro. (Dal 29′ Abraham 7: entra con un atteggiamento da leader, si procura diverse occasioni da gol e nel finale viene premiato pescando la rete che vale tre punti pesantissimi).

All. Fonseca 6: il suo Milan vince, ma pecca di atteggiamento: lo stesso che aveva richiesto più volte in questa settimana. Fino a che punto è sua responsabilità?