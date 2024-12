Milan-Genoa 0-0, le pagelle dei rossoneri: fischi a San Siro

Finisce senza reti il posticipo domenicale della 16^ giornata di Serie A. Zero a zero il finale tra Milan e Genoa in un San Siro in festa per i 125 anni di storia del club rossonero, ben celebrati nel pre partita alla presenza di un parterre d’eccezione. Manca tutto il resto, si salva Jimenez e poco altro. Di seguito le pagelle degli uomini di Fonseca.

Maignan 6: il Genoa non tira in porta, per lui solo ordinaria amministrazione.

Royal 5: sbaglia troppo ed è impreciso sui cross. Il pubblico lo becca più volte.

Gabbia 6: c’è da dire che dietro i rossoneri hanno poco lavoro e lui non sfigura.

Thiaw 6: vedere Gabbia, sufficienza per poche difficoltà affrontare davanti ad un Genoa sterile in offensiva.

Jimenez 6,5: personalità è la parola chiave per descrivere la sua prova, forse è l’unico che si salva veramente e fa vedere quell’attaccamento di cui parlava Fonseca in settimana. Osa e sfrutta a pieno l’opportunità di questi 90′.

Reijnders 5,5: fa un paio di volate delle sue, ma spesso manca del momento giusto per scaricare la palla.

Fofana 5: non una delle sue serata migliori, non riesce a mettere ordine e si ripiega su se stesso. Perde troppi palloni.

Chukwueze 5: si sente la mancanza di Pulisic a prescindere, ma questa sera lui lo fa rimpiangere ancora di più. Poche idee e tanta difficoltà a saltare l’uomo. (Dal 76′ Okafor 5: la mossa finale di Fonseca per garantire peso in attacco, ma anche lui soffre troppo).

Liberali 6: qualche errore di troppo dettato dall’emozione del 1′, ma ci sta tutto. Fa intravedere qualità e spensieratezza per il futuro. (Dal 62′ Camarda 6: non gli manca la voglia e ci prova, ma in un Milan bloccato anche lui non può fare miracoli).

Leao 5: poca luce e tante ombre, un’accoppiata che sta stretta ad un giocatore che stasera non si è acceso. Un’altra volta.

Abraham 5: nel primo tempo il Milan manca negli ultimi 20′ e lui ha poche occasioni per mettersi in mostra. (Dal 46′ Morata 5,5: gioca largo e tocca più palloni, becca una traversa, ma non basta).

All. Fonseca 5: alla sua azione non è scaturita la reazione sperata. Il suo Milan risulta bloccato e con poche idee. Rimane il coraggio di aver schierato dal 1′ la coppia Jimenez-Liberali che non ha sfigurato. La strada è più che in salita.