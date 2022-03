Napoli-Milan 0-1, le pagelle dei rossoneri: notte da diavoli

Il Milan vince 1 a 0 contro il Napoli. Il gol di Giroud vale il momentaneo primato per i rossoneri. Di seguito le pagelle degli uomini di mister Stefano Pioli.

Maignan 6,5: in pieno controllo della porta, mai in difficoltà. Cerca sempre il passaggio più funzionale per i suoi. Mai banale.

Calabria 6,5: un primo tempo timido, ma poi fornisce l’assist vincente a Giroud. Un rientro importante per il Milan. (Florenzi s.v.).

Kalulu 7: poco pubblicizzato, ma non fa rimpiangere né Kjaer e né Romagnoli. Prestazione maiuscola per lui, chiude qualsiasi tentativo offensivo del Napoli.

Tomori 7: in coppia con Kalulu annulla i problemi, serietà e professionalità. Prezioso su alcuni ultimi palloni.

Hernandez 7,5: non solo spinte di qualità, ma anche chiusure difensive che evitano il peggio. Lucido per 90′, carismatico.

Bennacer 7: continua la sua striscia positiva, opera in quantità in mezzo al campo senza dare punti di riferimento.

Tonali 6: ordinato nel suo spazio, mantiene la posizione e fa girare di più Bennacer. (Dal 68′ Krunic 6: continua il lavoro del suo predecessore).

Messias 6,5: prova più che sufficiente, cresce durante il match e si ritaglia spazi in cui diventa pericoloso per gli avversari. (Saelemaekers s.v., ma entra sul terreno di gioco con grande mentalità e si vede in due occasioni in cui ruba palloni. Manca di poco lo 0-2).

Kessié 6,5: nella trequarti si fa rispettare, è un peso importante quando bisogna impostazione l’azione d’attacco.

Leao 7,5: le ripartenze sono impressionanti, le qualità messe in campo pure. Non sono novità, manca solo il gol: serata importante, il Milan dipende soprattutto da come sta lui. (Dall’89’ Ibrahimovic s.v.).

Giroud 8: un altro gol fondamentale che regala tre punti preziosi al Milan. Questo è il peso del numero 9 che può e deve fare le differenza. Esce solo per il fastidio alla caviglia, ma la voglia di rimanere in campo era tantissima. (Dal 68′ Rebic 6,5: impatta molto meglio sul match rispetto alle ultime uscite, recupera palloni e avvia ripartenze).

All. Pioli 7: le scelte premiano e non era scontato dopo le ultime partite del suo Milan. Tre punti frutto del lavoro di una stagione, con tanta mano da parte sua.