Inter-Napoli 3-2, le pagelle degli azzurri: male la difesa, Mertens torna al goal

Il Napoli perde 3-2 a Milano contro l’Inter e resta a quota 32 punti; si tratta della prima sconfitta in campionato per gli uomini di Spalletti che restano comunque al comando della classifica insieme al Milan.

OSPINA 6: reattivo in un paio di occasioni, ma sul secondo gol è poco attento e non piazza nessun uomo sul palo.

DI LORENZO 5: perde il duello con Perisic e non riesce ad esser propositivo neanche in fase offensiva.

RRAHMANI 5.5: marca alto Correa ma non sempre la scelta si rileva giusta.

KOULIBALY 5.5: causa il rigore prendendo anche un’ammonizione che condiziona la sua prestazione.

RUI 5.5: va vicino al goal nel finale, a negargli la gioia è solo un super Handanovic.

ANGUISSA 6: quando si accende è pericolosissimo, giganteggia in mezzo al campo.

RUIZ 5.5: spesso rallenta la manovra, preferisce giocare in orizzontale piuttosto che verticalizzare.

LOZANO 5: poco partecipe, si allarga sempre e si estranea dal gioco. (dal 75′ ELMAS 5.5)

ZIELINSKI 6.5: apre le marcature con un bel tiro, poi si limita al compitino.

INSIGNE 5.5: assist per Zielinski, poi poco altro, serata in chiaroscuro. (dal 75′ MERTENS 6.5)

OSIMHEN 5: troppo nervoso, non riesce a placare la foga e viene anche ammonito, esce per infortunio. (dal 55′ PETAGNA 5.5)