Fiorentina-Milan 4-3, pagelle viola: 3 punti dalla sagra di gol ed errori

Bisogna dire che il protagonista assoluto di questa gara, della Fiorentina, al “Franchi” contro il Milan, è stato l’Arbitro, Guida: direzione di gara tutta volta a tutela dei rossoneri fin dalle piccole decisioni apparentemente insignificanti, non ha mai ammonito il fallosissimo Kjaer (che con altra maglia non avrebbe terminato neanche il primo tempo), non ha chiesto la verifica VAR per un intervento netto da rigore di Messias su Saponara (eppure si trovava a 5-6 metri dall’azione quindi ancora più…protagonista).

Per il resto bella partita i cui episodi più salienti sono stati errori clamorosi commessi in modo decisivo da entrambe le parti.

PAGELLE FIORENTINA

TERRACCIANO 7: ha parato di tutto, ha respinto quando non si è sentito sicuro, ha giocato anche bene con i piedi

ODRIOZOLA 6: regge circa 70 minuti, poi perde la ossigenazione e cala nel rendimento. Ha giocato una buona partita. Si fa superare più volte dall’avversario che corre sulla sua fascia (e stasera Leao ha esagerato) rischiando anche troppo

IGOR 6: a fasi alterne durante la partita non si mostra comunque all’altezza dell’attacco del Milan. Non copre mai in occasione dei 2 gol subiti ed è sempre incerto nei disimpegni e nei rilanci (che non sa fare)

VENUTI 6: l’autorete finale è l’ennesimo errore, l’ultimo, della partita, e non è che fortuito il suo essere lì e toccare la palla. Per il resto ha fatto diversi “buchi” che i forti attaccanti rossoneri avrebbero potuto sfruttare meglio. Per assurdo ha giocato meglio stasera di quando gioca sulla fascia.

BIRAGHI 6: ha giocato una discreta partita anche se si fa saltare sistematicamente da chi lo affronta sulla fascia. Un paio di cross fatti. in fase offensiva, senza merito di menzione

BONAVENTURA 5: è stato quasi invisibile per un tempo e qualcosa. Ha creato spazi, aperto varchi, smistato palloni anche interessanti. Ma l’errore che ha riaperto la partita, in un momento molto delicato della stessa, non ha attenuanti (dal 23′ s.t. CASTROVILLI 5,5: l’unica cosa da “uomo” che riesce a fare è l’intervento su Theo Hernandez in una fase in cui il Milan avrebbe dato una dimostrazione di forza. Per il resto ha portato palla ma non ha innescato nulla)

TORREIRA 6,5: è stato dappertutto. Ha sbagliato qualche passaggio e qualche disimpegno ma la palla non gliela togli facilmente e così è stato (ha anche tentato infelicemente il tiro, nella ripresa)

DUNCAN 6,5: la sola mossa e l’intuizione furtiva con la quale ha segnato il primo gol della partita, merita da sola la sufficienza. Ma ha saputo tenere il campo e la posizione con competenza e concentrazione (dal 47′ s.t. MALEH s.v.)

SAPONARA 7: segna una rete “alla Insigne” (se ci è permesso), una gran rete con precisione e preparazione. Gioca con intensità maggiore rispetto alle partite precedenti e non sbaglia quasi mai)

CALLEJON 5,5: Italiano lo fa giocare di sicuro perchè è quel calciatore che sa difendere e sa attaccare ma soprattutto non trasgredisce gli ordini e non improvvisa azioni da solo. Tuttavia è un calciatore “cuscinetto”, sa solo appoggiare la palla all’indietro e non prova mai a saltare l’uomo. Spesso da un’azione che si sta sviluppando a ridosso dell’area avversaria, lui con un alleggerimento dei suoi, fa ritornare tutta la squadra venti metri indietro (dal 23′ NICO GONZALEZ 6,5: reduce dal Covid, rientra per il poco tempo che la condizione fisica gli permette di giocare. Ha dinamizzato l’azione viola in fase di costruzione ed ha arricchito la fase di interdizione. Costruisce la palla che Vlahovic trasforma poi nel quarto gol)

VLAHOVIC 7: segna una doppietta nella serata in cui, forse, ha preso più pedate e ha subito falli a dismisura. I due gol sono frutto di impegno e presenza pronta nell’azione

Allenatore ITALIANO 7: ha preparato la partita con attenzione e con accorgimenti di marcature che fanno la differenza. Non gli si può rimproverare nulla anche se sulla fase difensiva ci deve lavorare di più.