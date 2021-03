Milan-Napoli 0-1, pagelle azzurre: un goal di Politano decide il big match

Il Napoli espugna San Siro battendo il Milan grazie ad una rete di Politano. La squadra di Gattuso gioca un ottimo primo tempo ma passa nella ripresa con un sigillo del centrocampista che rompe gli equilibri e regala 3 preziosi punti alla squadra partenopea.

OSPINA 6: qualche rischio con i piedi, ma è sempre concentrato e sul pezzo.

DI LORENZO 6.5: bravo nelle due fasi, spinge ma è anche attento in copertura.

MAKSIMOVIC 6: poche sbavature, di testa vince quasi tutti i duelli.

KOULIBALY 6.5: giganteggia e non si fa mai superare, ottima prova.

HYSAJ 7: partita che rasenta la perfezione, copre bene e la catena di sinistra funziona benissimo anche e soprattutto grazie a lui, nel finale cambia fascia ma la grinta è sempre la stessa.

RUIZ 6.5: un po’ macchinoso, ma la sua tecnica aiuta tantissimo in fase d’impostazione.

DEMME 6: si limita al compitino, partita senza infamia e senza lode. (dall’80’ BAKAYOKO SV)

POLITANO 7: fin dai primi minuti fa vedere che è in serata, nella ripresa con un bel goal regala i 3 punti ai suoi. (dall’80’ RUI SV)

ZIELINSKI 6.5: grandi giocate nello stretto, qualche errore di mira, ma con un passaggio perfetto serve a Politano la palla dello 0-1. (dal 75′ ELMAS 6: entra con il compito di tenere palla e far passare minuti, missione compiuta)

INSIGNE 6.5: primo tempo di altissimo livello, cala un po’ alla distanza ma la prova è comunque più che sufficiente.

MERTENS 5: ancora una volta nota stonata, sbaglia diverse giocate con errori non da lui. (dal 59′ OSIMHEN 6.5: entra bene in partita, frizzante.)