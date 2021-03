Parma-Roma 2-0, pagelle giallorosse: difesa distratta, l’attacco non punge

La Roma crolla contro il Parma per 2-0, a decidere il match le reti di Mihaila ed Hernani. La squadra di Fonseca dopo l’ottima prestazione in Europa League non riesce a ripetersi in campionato e resta a quota 50 punti in classifica.

PAU LOPEZ 6: incolpevole sui goal, qualche discreto intervento che gli vale la sufficienza.

MANCINI 5.5: bravo quando gioca d’anticipo, ma viene saltato diverse volte nell’1 vs 1.

IBANEZ 4.5: non vince quasi nessun duello e causa il rigore del 2-0.

KUMBULLA 5: in velocità soffre tanto, il goal del vantaggio del Parma nasce da una sua marcatura troppo larga. (dal 59′ CRISTANTE 6: discreto impatto sul match)

PERES 5: tanta corsa ma poca qualità, prova opaca. (dal 59′ REYNOLDS 5.5: spinge molto poco ed è timido in fase offensiva)

VILLAR 5.5: bravo nel dettare i tempi di gioco, ma verticalizza troppo poco non premiando mai gli inserimenti dei compagni. (dal 79′ DIAWARA SV)

PELLEGRINI 5.5: oggi gioca al fianco di Villar, ma appare stanco e nervoso, esce dopo 79 minuti giocati sottotono. (dal 79′ MAYORAL SV)

SPINAZZOLA 6: unico giocatore di movimento trai i titolari a salvarsi nei giallorossi, salta spesso l’uomo e si rende pericoloso.

PEDRO 5.5: arretra spesso per giocare palloni, ma non si rende mai pericoloso e poche volte crea la superiorità. (dal 59′ PEREZ 6: frizzante, gioca tanti palloni e ci prova in tutti i modi)

EL SHAARAWY 5: parta abbastanza bene ma cala alla distanza ed è poco lucido in diverse occasioni.

DZEKO 5: lotta ma perde tanti duelli, ha voglio di fare ma non riesce a trovare il bandolo della matassa.