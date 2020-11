Napoli-Milan 1-3, le pagelle degli azzurri: Mertens segna, ma il suo goal non basta ad evitare la sconfitta

Il Napoli crolla ancora in casa perdendo per 1-3 contro il Milan. Apre le marcature al 20′ Ibrahimovic che firma poi la doppietta nella ripresa, la squadra di Gattuso reagisce e segna con Mertens, ma al 95′ il goal di Hauge chiude i conti e regala i tre punti ai rossoneri.

MERET 5.5: non impeccabile quando gioca con i piedi ed anche in occasione del terzo goal ospite poteva fare qualcosina in più.

DI LORENZO 4.5: tanta corsa, ma anche tanti errori in entrambe le fasi. Sciupa una ghiotta occasione per segnare nel primo tempo; i goal avversari nascono tutti dalla sua zona.

MANOLAS 5: bravo in diverse occasioni nell’1 contro 1, ma all’ultimo respiro si fa superare facilmente da Hauge.

KOULIBALY 5: si fa spesso vivo in fase offensiva e non sfigura come attacccante aggiunto, male però dietro dove perde quasi tutti i duelli contro Ibrahimovic.

RUI 5.5: nella ripresa gioca una discreta gara, ma qualche sbavatura di troppo gli vale l’insufficienza.

RUIZ 5: perde spesso un tempo di gioco rallentando il ritmo, sbaglia tocchi che un giocatore con la sua qualità non può sbagliare, partita opaca. (dal 90′ ELMAS SV)

BAKAYOKO 5: un giallo per tempo lo mandano sotto la doccia prima del fischio finale, in campo non aveva fatto male, ma l’ingenuità della seconda ammonizione condiziona il voto in pagella.

LOZANO 5: si accende solo a tratti, ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio. (dal 56′ ZIELINSKI 5.5)

POLITANO 6.5: il migliore dei suoi, crea sempre la superiorità saltando l’uomo e trova sempre o quasi la giocata giusta. (dal 69′ PETAGNA 5.5)

INSIGNE 5: ci mette un po’ per entrare in partita, ma la corsia di sinistra non funziona come dovrebbe, cala alla distanza proprio quando la squadra aveva bisogno di lui.

MERTENS 6.5: torna centravanti, ma interpreta ovviamente il ruolo alla sua maniera svariando su tutto il fronte d’attacco, nel secondo tempo trova un bel goal.