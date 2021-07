Italia-Austria 2-1 d.t.s., le pagelle degli Azzurri: panchina decisiva

L’Italia batte l’Austria nei tempi supplementari grazie alle reti di Federico Chiesa e Matteo Pessina.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: partita senza grandi interventi, male in occasione del gol di Arnautovic poi annullato per fuorigioco.

Spinazzola 6,5: sale spesso ma non riesce ad arrivare spesso sul fondo come nelle altre partite, suo però l’assist per Chiesa con cui si sblocca la partita.

Acerbi 6,5: ottima prestazione difensiva, condita con l’assist per Pessina.

Bonucci 5,5: non sempre preciso in difesa, soffre la fisicità di Arnautovic.

Di Lorenzo 6: chiamato ancora una volta a sostituire a Florenzi, prestazione sufficiente.

Verratti 6,5: la sua qualità serve a questa Nazionale come il pane, si prende il centrocampo sulle spalle e mette in campo una prestazione da leader. (Locatelli 6)

Jorginho 5,5: questa sera partita un po’ più in ombra anche per meriti dei giocatori austriaci.

Barella 5,5: è il primo Azzurro ad andare vicino al gol ma la sua partita oggi è stata abbastanza anonima. (Pessina 7)

Insigne 5,5: ogni tanto prova la giocata ma è sempre troppo impreciso, deve fare assolutamente un salto di qualità. (Cristante s.v.)

Immobile 5,5: colpisce l’incrocio dei pali con una staffilata da fuori area ma la sua partita si limita a questo. (Belotti 6)

Berardi 4,5: crea poco e sbaglia tanto, probabilmente per mancanza di esperienza a questi livelli. (Chiesa 7)