Belgio-Italia 1-2, le pagelle degli Azzurri: Barella-Insigne per la semifinale

L’Italia abbatte il Belgio grazie alle reti di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne e conquista l’accesso alla semifinale contro la Spagna. Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 7: fondamentale ad inizio partita con due parate di altissimo livello, per il resto di fa sempre trovare pronto.

Spinazzola 6,5: ennesima buona partita anche se meno brillante del solito, ma risulta fondamentale per l’Italia opponendosi ad una conclusione a botta sicura da parte di Lukaku. (Emerson 6)

Chiellini 7: eclissa Lukaku disputando una partita enorme, il Capitano non delude mai.

Bonucci 6,5: buona partita in coppia con Chiellini, trova anche il gol ma purtroppo si trova in posizione di offside.

Di Lorenzo 5,5: soffre tantissimo l’esuberanza di Doku, ma per il resto risulta abbastanza concreto.

Verratti 6: un po’ più in ombra rispetto al solito, ma la sua condizione fisica non ottimale di certo non lo aiuta. (Cristante 6)

Jorginho 7: prende sulle spalle l’Italia giocando una partita da vero professore.

Barella 6,5: non la sua miglior serata dal punto di vista del rendimento ma trova un gol bello ed importantissimo.

Insigne 6,5: con una perla mette il sigillo al risultato e trova finalmente una conferma in un match di grande importanza. (Berardi 6)

Immobile 4: probabilmente quella di stasera è stata una delle prestazioni peggiori della sua carriera, quasi irreale per quanto sia stato in grado di sbagliare tutto. (Belotti 5,5)

Chiesa 6,5: solita partita di rendimento dal punto di vista atletico, l’Italia non può farne a meno. (Toloi s.v.)