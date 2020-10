Polonia-Italia 0-0, le pagelle azzurre: male Belotti e Chiesa, Acerbi decisivo

L’Italia di Roberto Mancini esce da Danzica con un pareggio 0-0 contro la Polonia nel terzo match di Nations League. Azzurri che sprecano molto in attacco e rischiano addirittura di perdere una gara tenuta sotto controllo. Delude Belotti, scelto dal Commissario Tecnico al posto di Ciro Immobile. Errore grave anche per il neo juventino, Federico Chiesa. Provvidenziale il laziale Acerbi nel reparto difensivo.

DONNARUMMA 6: Un paio di interventi, non particolarmente decisivi. Dimostra comunque di essere sempre pronto e attento.

FLORENZI 6: Non riesce mai a farsi vedere in fase offensiva. Gioca però una buona gara in fase difensiva, sempre con controllo.

BONUCCI 6: Si trova davanti un cliente scomodo come Robert Lewandowski. Riesce a limitarlo per tutta la gara, rischia molto in un’occasione in cui manda quasi in porta l’attaccante del Bayern Monaco.

ACERBI 7: Il migliore degli azzurri. Decisivo in un salvataggio decisivo su Grosicki. Sempre attento e sicuro.

EMERSON 6: Fallisce due buone occasioni in fase offensiva. Bene in fase difensiva, spinge molto sulla sua corsia di competenza.

BARELLA 6: Gara sufficiente per il centrocampista dell’Inter, intento più alla fase di contenimento che quella di costruzione ed offensiva.

LOCATELLI 6: Entra nella ripresa al posto dell’ex Cagliari. Pochi minuti in cui comunque mostra la sua crescita , soprattutto mentale. Giocatore dal futuro roseo.

JORGINHO 5,5: Tra le poche note stonate della Nazionale. Il centrocampista del Chelsea sembra in ritardo di condizione, sbaglia diversi palloni non da lui.

Italia, contro la Polonia in ritardo di condizione il centrocampista del Chelsea Jorginho

VERRATTI 6,5: Gara ottima dell’abruzzese del Psg. Fa girare il centrocampo a suo piacimento, detta i ritmi del gioco con personalità. Cala un pò alla distanza.

PELLEGRINI 6,5: Probabilmente tra le sorprese della gara di questa sera. Buona prestazione per il giallorosso, che avrebbe una buona occasione per sbloccare la gara, ma la fallisce malamente.

BERARDI s.v.: Pochi minuti per l’attaccante del Sassuolo, che non riesce ad incidere sul match.

BELOTTI 5: Troppo isolato davanti, prova a combattere. Pochi palloni giocabili per il capitano granata.

CAPUTO s.v.: Pochi minuti per l’esperto centravanti, che continua comunque il suo sogno con la Nazionale di Roberto Mancini.

CHIESA 5: Fallisce una rete incredibile che, a conti fatti, poteva spianare la gara agli azzurri. Per il resto gara non esaltante, a parte uno splendido assist fallito da Emerson Palmieri.

KEAN 6: Mancini gli regala gli ultimi 20 minuti al posto di Chiesa. Molto attivo, anche se si dimostra un pò indeciso al momento di concludere verso la porta avversaria.