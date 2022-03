Soccermagazine, Emanuele Celeste a Radio Punto Zero: “Berardi il miglior esterno in Nazionale”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Radio Punto Zero durante la trasmissione “Zero sport” condotta da Fabio Tarantino.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale nel corso del programma “Zero sport” dell’emittente Radio Punto Zero. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

– “Molto probabilmente la scelta dovrebbe ricadere su Chiesa che verrà recuperato in futuro e Berardi che forse al momento è il migliore degli esterni a disposizione della Nazionale. Non credo ci siano tantissime alternative. Politano sappiamo non essere un titolare fisso nel Napoli, si è appena riguadagnato la convocazione in Nazionale. Di fatto gli esterni non sono tanti, si aspetta ancora l’esplosione definitiva di Zaniolo, Bernardeschi è perlopiù un jolly e non è eccelso in nessuno dei vari ruoli in cui dimostra grande duttilità e Florenzi soltanto ultimamente è tornato a giocare in zona offensiva. Sicuramente Chiesa e Berardi sono gli uomini più facili da individuare sotto questo punto di vista“.

Il video con l’intervento completo: