Roma-Lazio 3-0, le pagelle dei giallorossi: Abraham da record

Un derby senza storie quello conquistato dalla Roma appena prima della sosta per le Nazionali di marzo. I ragazzi di Mourinho hanno strapazzato la Lazio di Sarri sin dal primo minuto. Scatenato Abraham, Pellegrini sale in cattedra. Ecco le pagelle dei giallorossi:

Rui Patricio 6,5: non deve fare molto, ma quando viene chiamato in causa mette tutti al sicuro.

Mancini 6: mette ordine senza risparmiare la solita veemenza, che gli costa però un giallo evitabile.

Smalling 7: guida la difesa con scioltezza, sfoderando una delle sue migliori prestazioni nella capitale.

Ibanez 6,5: non inizia benissimo, ma cresce alla distanza e ha il merito di sbrogliare un paio di situazioni complicate.

Karsdorp 7: dalle sue parti c’è una prateria, soprattutto nel primo tempo. Difficile non approfittarne per sfornare l’assist per il secondo goal di Abraham.

Cristante 7: si diletta nei lanci e gestisce la manovra senza apparire troppo, cogliendo puntualmente la Lazio in fallo.

Oliveira 7: aggressivo quanto basta, dimostra di essersi ritrovato dopo una serie di prestazioni in chiaroscuro (dal 81’ Veretout s.v.).

Zalewski 6,5: parte a sorpresa da titolare, ma ripaga la fiducia di Mourinho e va anche vicino al goal. Felipe Anderson è un cliente ostico, ma il giovane polacco giganteggia anche davanti a lui impedendogli di passare (dal 74’ Vina s.v.).

Pellegrini 7,5: confeziona un derby da vero capitano. Dopo una cinquantina di secondi batte l’angolo dal quale scaturisce il vantaggio e dopo aver sfiorato il goal in area trova la gioia personale su punizione pregevole (dal 87’ Bove s.v.).

Mkhitaryan 7: l’armeno è tornato in palla. Partecipa all’azione del 2-0, manda in porta Zalewski e colpisce in pieno una traversa.

Abraham 8: doppietta importantissima per lui, con tanto di record per il goal più veloce della storia del derby di Roma. Unico neo, la terza rete divorata a tu per tu con Strakosha.