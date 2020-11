Soccermagazine, Emanuele Celeste a Radio Punto Zero: “Italia, serve il centravanti”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Radio Punto Zero durante la trasmissione “Zero limiti allo sport” condotta da Fabio Tarantino.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale nel corso del programma “Zero limiti allo sport” dell’emittente Radio Punto Zero. Ecco il resoconto delle sue dichiarazioni:

LA NAZIONALE DOPO LA POLONIA – “Nonostante le tante defezioni degli ultimi giorni, che comunque si sono tradotte nelle assenze di soli 3 titolari, considerando che Chiellini era già indisponibile, l’Italia si è comportata benissimo. Stiamo parlando di una Nazionale che non perde da più di due anni. Sia la Nations League sia le qualificazioni agli Europei hanno messo quasi sempre gli azzurri di fronte ad avversari modesti, ma di recente è arrivata anche la vittoria contro l’Olanda e pure quella con la Polonia non era semplicissima. Inoltre, Mancini ci sta abituando a parecchie goleade. La sensazione è che manchi sempre la lira per fare il milione, servirebbe un centravanti di sicura affidabilità. Almeno non stiamo assistendo ad esperimenti pericolosi come la co-presenza di Belotti e Immobile vista con Ventura”.

IL MOMENTO DI LORENZO INSIGNE – “Ormai è dall’inizio della carriera che vive momenti di alti e bassi. Sicuramente in Nazionale ha riscontrato una maggiore tranquillità negli anni, rispetto alla situazione che vive nel Napoli. Il problema è che forse la consacrazione a livello internazionale non è ancora arrivata. Per certi versi è un bene perché vuol dire che all’Europeo potrebbe fare ancora meglio di così“.

Il video con l’intervento completo: