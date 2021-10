Soccermagazine, Emanuele Celeste a Radio Punto Zero: “Un errore escludere Chiellini con la Spagna”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Radio Punto Zero durante la trasmissione “Zero sport” condotta da Fabio Tarantino.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale nel corso del programma “Zero sport” dell’emittente Radio Punto Zero. Ecco il resoconto delle sue dichiarazioni:

LA PARTITA CON LA SPAGNA – “Le partite come quella di ieri sono un po’ antipatiche perché condizionate da episodi francamente evitabili. Io credo che l’errore principale risieda nell’esclusione di Chiellini dall’11 titolare. Ci siamo ritrovati a giocare contro una formazione come la Spagna con una coppia di centrali che non si conoscevano. Bonucci ha spesso peccato in carriera quando non aveva un punto di riferimento al suo fianco.

C’è stata una dichiarazione di Mancini nella conferenza post-partita che mi ha fatto un po’ riflettere. Ha spiegato apertamente che non avrebbe fatto giocare a Chiellini due partite di seguito, aggiungendo che Bastoni avesse bisogno di gare di questo tipo. Secondo me la Spagna era la squadra più complicata tra tutte quelle rimaste. La semifinale per me era più difficile di qualsiasi eventuale finale, quindi io avrei affiancato Chiellini a Bonucci perché la Spagna non ti fa respirare e un po’ di esperienza serviva là dietro”.

I FISCHI A DONNARUMMA – “I fischi erano annunciati, ma sappiamo bene che già all’Europeo Under 21 del 2017 Donnarumma fu oggetto di contestazioni pesanti, oggi è un top player e dovrebbe averci fatto un po’ il callo. Non so se quella palla che gli è scivolata dalle mani non fosse frutto del momento di confusione generale della squadra, perché in quei minuti la Spagna stava spingendo forte. Non lo sapremo mai, però anche in passato Donnarumma è incappato in qualche situazione simile”.

IL MONDIALE OGNI 2 ANNI – “Assolutamente no. Il bello del Mondiale è anche l’attesa. Io non apprezzo la Nations League proprio perché sfide come Germania-Francia che si giocano a settembre o anche Italia-Olanda sono quelle partite che vanno sognate nella carriera di un calciatore e che devono contare qualcosa. Non ha senso un Francia-Germania che finisce 0-0 a settembre. Anche lo stesso Mourinho in conferenza qualche giorno fa aveva fatto intendere che un Mondiale ogni 2 anni forse farebbe perdere un po’ il fascino a questa competizione. Il Mondiale come l’Europeo deve essere una manifestazione elitaria. Farla ogni 2 anni poi farebbe perdere di significato anche al titolo sportivo”.

Il video con l’intervento completo: