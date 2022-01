Soccermagazine, Emanuele Celeste a Tele Radio Stereo: “Balotelli secondo solo a Immobile”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato della Nazionale a Tele Radio Stereo, durante la fascia mattutina condotta da Riccardo Cotumaccio.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale sulle frequenze dell’emittente Tele Radio Stereo. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

LA NAZIONALE A RISCHIO MONDIALE – “Al momento è evidente che Balotelli non partirà da titolare. Significherebbe stravolgere totalmente le gerarchie di 3 anni e mezzo. Immobile rimane il punto di riferimento principale per Mancini, anche perché resta obiettivamente l’attaccante italiano più prolifico. Nel caso dovesse confermare però il suo trend negativo con la Nazionale, allora Balotelli potrebbe già avere qualche speranza. Belotti non è al meglio e l’altra alternativa è Scamacca, che sta sfornando indubbiamente prestazioni importanti, ma che non vanta la stessa esperienza di un Balotelli che ha pur sempre trascinato l’Italia a un Europeo e a una Confederations Cup.

Spesso si ricorda il 2014 come macchia indelebile della carriera di Balotelli, ma alla fine ha sbagliato solo 2 partite. Quella con la Costa Rica e quella con l’Uruguay. L’unica vittoria che l’Italia ha ottenuto in un Mondiale negli ultimi 15 anni è stata proprio ad opera di Balotelli, contro l’Inghilterra. Appena 3 giorni prima di essere affossato per sempre dalla critica. A meno che Mancini non gli anteponga un “falso nueve”, per quanto la Nazionale sembri esprimersi meglio così, solo Immobile gli è giustamente davanti.

Tra gli esclusi, invece, menzionerei in primis Gabbiadini. Tra l’altro giocò con la Svezia condivide con Balotelli una bella caratteristica: se ci pensate sono i due attaccanti italiani più abili e letali nel tiro da fermo. Mattia Destro non si è mai più veramente ritrovato da quando ha lasciato la Roma e oggi nemmeno gli sprazzi positivi col Genoa riescono a valergli la convocazione. Non avrebbe avuto molto senso chiamare un Kean che sta deludendo e ora perderà spazio a favore di Vlahovic. Quindi il terzo nome sarebbe potuto essere quello di Lorenzo Lucca del Pisa, considerando che Mancini ha pescato tranquillamente anche dalla Serie B per questi stage”.

LA ROMA E LA NAZIONALE – “Oggi ci troviamo in un periodo storico in cui una buona parte dei giocatori italiani in attività vanta almeno una chiamata in Nazionale. In passato non era così. Elementi come Zola e Ciro Ferrara uscirono fuori dal giro diversi anni prima del loro ritiro. Oggi Chiellini è costretto a rimanere a 38 anni. La Roma, comunque, sta rifornendo bene Mancini in quanto molti giallorossi sono dei potenziali titolari. Al netto di Spinazzola, che purtroppo non ci sarà agli spareggi, Pellegrini e Zaniolo hanno tutte le carte in regola per giocare in azzurro dal primo minuto. Mancini e Cristante rimangono dei rincalzi.

Per una pura questione di automatismi, forse in una partita secca Pellegrini non riuscirebbe a scalzare nessuno del trio Jorginho-Barella-Verratti, ma non vale meno dei titolari. A prescindere dall’indisponibilità di Chiesa, Zaniolo ha buonissime chance di esplodere in Nazionale. Anche perché con il trasferimento al Toronto la luce di Insigne potrebbe affievolirsi. È probabile che se tutto andrà per il verso giusto Nicolò diventerà un titolare fisso nei prossimi mesi. Per El Shaarawy, invece, al momento sembra non esserci niente da fare. Il paradosso è che veniva convocato quando giocava in Cina”.

Il video con l’intervento completo: