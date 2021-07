Turchia-Italia 0-3, le pagelle degli azzurri: Barella e Berardi i migliori

In un Olimpico che rivede la presenza dei tifosi ottimo l’esordio degli azzurri di Mancini che dominano la gara e battono per 0-3 la nazionale turca. Prestazione bella e convincente: Barella e Berardi i migliori. L’autogol di Demiral sblocca il risultato, poi ci pensano Immobile ed Insigne a chiudere la gara.

Ecco i voti dell’Italia:

Donnarumma 6: pochissimo impegnato nel primo tempo, si limita solo a qualche passaggio di inizio impostazione. Anche nel secondo tempo si limita all’ordinaria amministrazione;

Florenzi 6: molto attivo sulla fascia, ma un po’ impreciso sui cross. Dal 46’ Di Lorenzo 6,5: entra subito nel vivo del gioco con grandi galoppate sulla fascia;

Bonucci 6,5: primo tempo quasi da spettatore per la condotta guardinga degli avversari turchi. Con lo scorrere dei minuti la sua prestazione sale e in coppia con Chiellini frena le iniziative avversarie;

Chiellini 6,5: il difensore azzurro più intraprendente anche in fase di attacco. Va vicino al gol di testa che gli viene negato da un grande intervento del portiere turco. È la solita sicurezza in fase difensiva: ad un minuto dal termine con un’entrata in spaccata evita il gol della bandiera alla Turchia;

Spinazzola 6,5: spinge come al solito, sempre proiettato e in avanti per sostenere la manovra d’attacco, anche se soffre un po’ nel secondo tempo il nuovo entrato della Turchia Under. Da un suo tiro si sviluppa l’occasione per il raddoppio di Immobile;

Barella 7: il suo gioco è un po’ ingabbiato dagli avversari. Non trova mai in attacco gli inserimenti di cui è specialista nel primo tempo. Nel secondo tempo sale in cattedra e offre assist in continuazione e ne beneficia tutta la manovra d’attacco;

Jorginho 6,5: dirige bene la manovra anche se porta un po’ troppo palla. Nella ripresa migliora in qualità e diventa e contribuisce alla prestazione positiva di tutta la squadra;

Locatelli 6,5: forse si esprime meglio in posizione centrale, spostato sulla sinistra rende di meno e infatti risulta un po’ impreciso nei passaggi. Nel secondo tempo agisce come secondo regista e la sua prestazione sale di tono. Dal 73’ Cristante 6: entra bene in partita, il suo è un gioco di sostanza che è quanto serviva in quel momento;

Berardi 7: mostra dinamismo, ma spreca molto in fase conclusiva nel primo tempo. Nella ripresa una sua bella incursione sulla destra si conclude con un cross diretto a Immobile che però provoca l’autogol di Demiral che sblocca il match. Entra anche nell’azione del secondo gol con un bell’assist per Spinazzola. Dall’85’ Bernardeschi s.v.;

Immobile 6,5: nel primo tempo va solo una volta pericolosamente al tiro, per il resto è ben controllato dai difensori avversari. Si sblocca nel secondo tempo realizzando il gol del 2-0. Dall’80’ Belotti s.v.;

Insigne 6,5: il gioco d’attacco si appoggia quasi tutto su di lui. Molto attivo anche se difetta un po’ nella precisione. Corona la sua bella prestazione con un gran bel gol che chiude la gara. Dall’80’ Chiesa s.v..