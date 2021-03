Fiorentina-Roma 1-2, pagelle giallorosse: la risolve Diawara nel finale

La Roma vince con difficoltà al Franchi e strappa 3 punti d’oro in una giornata dove rallentano Napoli e Milan: resta invariata la distanza da Atalanta e Juventus in vista di un turno ricco di scontri diretti.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: SPINAZZOLA TOP E FLOP, DIAWARA SALVATORE

Pau Lopez 6.5: poco impegnato nel primo tempo, si mette in risalto nella ripresa con un paio di uscite fondamentali e un’ottima respinta su Vlahovic. Sicuro tra i pali, meno fuori, ma questa volta non fa errori grossolani.

Mancini 6: soffre Ribery e Vlahovic che si muovono senza dare punti di riferimento. Due buone chiusure in area e un’ammozione che si poteva evitare per un braccio troppo largo. Resta il migliore della linea, quello più in forma.

Cristante 6: Ribery non è un cliente facile e cerca di contrastarlo come può. Lotta e matiene la posizione ma si notano i suoi limiti. Nel finale viene spostato più avanti per l’assalto finale, ma l’emergenza della Roma continua ad aumentare.

Kumbulla 5.5: titolare dopo tanto tempo ha un po’ di ruggine da togliere e si vede soprattutto nei contrasti. Lotta ma perde quasi tutti i contrasti aerei con Vlahovic. Nel finale è in difficoltà e con l’ammonizione rimediata viene sostituito per non rischiare nulla. (dall’81’ Smalling Sv.)

Spinazzola 6.5: sicuramente il più positivo della Roma. Il terzino viene rimesso sulla fascia con l’autorizzazione a spingere e crea costanti problemi alla retroguardia avversaria. Ad inizio ripresa mette in rete l’1-0, ma la sua gioia dura solo 10 minuti poichè da un suo intervento giunge l’1-1 su autorete. Ha fiato e gamba ed è un fattore importante per la squadra in questo periodo di emergenza e di costanti partite.

Veretout 6: chiamato ad una pressione alta e costante, il francese non si tira indietro e combatte su ogni pallone. Qualche errore di troppo nel fraseggio ma tanta qualità e quantità al servizio dei compagni. Nell’evolversi dell’1-1 si fa male ed è costretto ad uscire: si teme uno stop più lungo del previsto. (dal 61′ Pedro 5.5: non è ancora il giocatore che ha incantato a Barcellona e al Chelsea. Lo smalto di inizio stagione sembra essere scomparso. Ci si aspetta di più e non gli errori banali che commette in fase di stop).

Diawara 7: un primo tempo quasi perfetto con un ottimo senso della posizione e un fraseggio idoneo alla manovra giallorossa. Nella ripresa inizia a faticare e cala vistosamente. Nonostante tutto, nel finale, il suo inserimento è fondamentale per il 2-1 su cross di Karsdorp. Rete e 3 punti fondamentali per la Roma.

Peres 6: una gara giocata con un buon piglio, con una spinta che fa male alla Fiorentina che ha difficoltà nell’arginarlo. Peccato che non tenti mai il guizzo vincente per saltare definitivamente l’uomo ed andare sul fondo. Dal suo piede partono cross precisi, ma spesso facile preda del portiere avversario. (dall’81’ Karsdorp 6.5: entra, affonda e regala l’assist del definitivo 2-1. Fonseca sorride e ringrazia l’olandese).

Pellegrini 6.5: si sacrifica in ogni parte del campo, prima da trequartista e successivamente da centrocampista con l’uscita di Veretout. Si abbassa fino alla difesa per dare un’alternativa di manovraa alla difesa: si carica la squadra sulle spalle ma commette troppi errori nei passaggi.

Mkhitaryan 5.5: stanco, poco attivo e in assenza di ossigeno. L’armeno ha bisogno di riposo e lo sta dimostrando gara dopo gara. La lucidità manca e le conclusioni non sono mai pericolose. Dopo l’errore contro il Milan, un’altra gara evanescente. (dal 67′ El Shaarawy 6: fresco e volenteroso, da brio all’azione, ma non riesce mai a concludere come vorrebbe. La sua tecnica si nota, soprattutto nel finale quando è obbligato a tener palla per far passare gli ultimi minuti).

Mayoral 5.5: la Roma non gioca per lui e l’attaccante prova a ritagliarsi il suo spazio ripiegando troppo senza attaccare la profondità. Tanti movimenti contrari ai passaggi ricevuti ed un gol divorato a tu per tu con Dragowski. Ha perso un po’ di smalto e ha bisogno di ritrovare la sua cattiveria sotto porta.

Fonseca 6: la sua Roma non brilla nel primo tempo e trova coraggio solo nella ripresa. La difesa fa ancora acqua e lo dimostrano le tante ripartenze concesse alla Fiorentina. Ennesimo autogol che poteva compromettere una gara sotto controllo dopo il vantaggio di Spinazzola. Alla fine i 3 punti sono meritati e la classifica non cambia di molto ma il Napoli viene tenuto a debita distanza.