Napoli-Roma 2-2, pagelle giallorosse: Svilar e Abraham i migliori in campo

Dopo l’impresa di Udine, la Roma pareggia nel finale contro il Napoli al Diego Armando Maradona. De Rossi vede i suoi in difficoltà, ma i giallorossi non mollano anche nel momento più difficile e trovano il pari con Abraham.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: ABRAHAM TORNA AL GOL E REGALA IL PARI

Svilar 7: incassa un rigore e un gol sfortunato per deviazione, per il resto tiene a galla a più riprese la Roma. Reattivo e decisivo, ci si chiede come potesse essere il secondo di Rui Patricio.

Kristensen 5: il difensore torna a disposizione e viene subito schierato non regalando una grande prestazione. Sempre in difficoltà contro gli attaccanti avversari, regala un fantastico recupero solo nella ripresa, ma non basta a strappare la sufficienza. (dall’85’ Baldanzi Sv.)

Mancini 5.5: Osimhen è un avversario incredibile e lo soffre, come lo soffrì Smalling in passato. Il difensore sbaglia tanto in posizione e e negli anticipi. Stanco e poco lucido, ci può stare dopo tante prestazioni al top. Nel finale salva sull’unica piccola sbavatura di Svilar.

N’Dicka 6.5: rispetto al suo compagno, da del filo da torcere al nigeriano del Napoli che soffre la sua fisicità e forza. N’Dicka torna dopo lo stop forzato, dovuto a quel brutto colpo ricevuto contro l’Udinese. L’ivoriano gioca con autorità, calando con il passare dei minuti.

Spinazzola 6: in avanti è evanescente, ma in difesa regala qualche copertura interessante. Buone diagonali, ma manca il suo contributo in fase offensiva, nonostante De Rossi lo sposti alto nella ripresa.

Cristante 5.5: sente la mancanza di Paredes e viene costretto a verticalizzare con velocità. Lento e macchinoso non è al 100% per questo compito. Nessuno riesce a dargli una mano: Bove deve pensare ad altro e Pellegrini è troppo proiettato all’attacco.

Bove 5.5: partenza lenta con il georgiano che fa il buono e cattivo tempo. Trova la sua collocazione nel campo e riguadagna un po’ di credito con qualche bell’anticipo ed intervento difensivo. Con il passare dei minuti scompare: tanta corsa ma a vuoto. (dal 68′ Renato Sanches 5: regala un rigore al Napoli che sarebbe stato fatale senza la rete di Abraham)

Pellegrini 6: corsa e forza, ma tanta poca qualità, soprattutto quando si avvicina all’area avversaria. La Roma ha bisogno della sua lucidità, ma lui si perde con il passare dei minuti. Non passa in secondo piano, la voglia di essere sempre al centro del gioco con giocate rischiose quando nessuno detta il movimento.

El Shaarawy 5.5: ci mette intensità e corsa, ma è molto impreciso e poco reattivo. Idee buone ma confuse, non riesce a dare il giusto apporto alla manovra. (dal 60′ Angelino 6: entra per dare maggiore copertura, con corsa e ossigeno. Riesce nell’intento, facendo salire Spinazzola in un ruolo più offensivo.)

Dybala 6.5: prova in qualunque modo ad accendere la luce per la sua Roma, ma il Napoli lo bracca costantemente, rendendogli la vita difficile. Nella ripresa prova a macinare gioco: begli stop e guizzi di qualità. Dal dischetto è infallibile, e con lui i giallorossi trovano il momentaneo vantaggio.

Azmoun 6: una partita solitaria dove gli viene chiesto il lavoro di Lukaku, mentre lui ha altre caratteristiche. Nella ripresa, prova ad entrare nel vivo nel gioco e da un suo anticipo, nasce il rigore per la Roma (dal 68′ Abraham 7: nel momento di sconforto maggiore, il suo colpo di testa fa esultare tutti i tifosi giallorossi, strappando un punto che vale quasi come una vittoria.)

De Rossi 6: la Roma è meno attenta rispetto alle ultime partite con la difesa che soffre tantissimo le avanzate partenopee. Svilar è il migliore in campo insieme ad Abraham: il primo tiene a galla i giallorossi con parate incredibili, il secondo pareggia i conti quasi allo scadere con un guizzo che ricorda le gesta del primo anno nella capitale.