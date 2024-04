Milan-Roma 0-1, pagelle giallorosse: Mancini si ripete dopo il derby

La Roma, dopo il derby, continua nella sua scia positiva ed esce vittoriosa da San Siro dopo 9 partite senza vittoria sul Milan. De Rossi la prepara benissimo e permette ai suoi giocatori di tornare a casa con un successo in vista del ritorno all’Olimpico tra una settimana.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: MANCINI DECISIVO, SVILAR PARATUTTO

Svilar 7: inizia una sfida personale con Reijnders che lo prende di mira, ma l’estremo difensore neutralizza ben 4 conclusioni. Dove non arriva lui, arrivano due legni. Altra grande prestazione.

Celik 6.5: una gara attenta su una fascia dove Leao e Hernandez erano i nemici più pericolosi. Il turco, grazie all’ottimo aiuto della squadra, riesce ad arginarli anche se nel finale, cede al passo maggiore del francese. Il terzino è rinato con De Rossi e la difesa a 4.

Smalling 7: torna lui e la Roma è perfetta nella retroguardia. Giroud diventa evanescente: l’inglese anticipa e si fa sentire di fisico e nei contrasti aerei. Averlo recuperato è una bellissima notizia per tutta la compagine capitolina.

Mancini 7.5: da uomo derby a uno di coppa, il difensore di Pontedera mette nuovamente il sigillo sulla vittoria giallorossa. Come 4 giorni fa, colpisce di testa su calcio d’angolo e non lascia scampo all’ottimo portiere rossonero. In difesa lotta e combatte, riuscendo ad arginare egreggiamente Giroud.

Spinazzola 6: alti e bassi per il nazionale italiano che soffre il ritmo della gara. Partenza ottima con affondi costanti e tanta gamba. Il passare dei minuti, però, porta a galla stanchezza e difficoltà: nel finale Okafor lo salta e rischia di regalare il pari al Milan, ma Giroud sbaglia colpendo la traversa da dentro l’area piccola.

Cristante 6.5: riceve un’ammonizione pesante che lo terrà fuori dalla partita di ritorno. Per il resto, il fedelissimo di De Rossi gioca una gara quasi perfetta, bene in copertura e propositiva in avanti, accompagnando spesso l’azione. Ha l’occasione del 2-0, ma schiaccia troppo e manda fuori in diagonale da posizione defilata.

Paredes 6.5: deve dare tempo e ritmo e ci riesce per almeno 60 minuti di partita. Poi la stanchezza toglie lucidità: sbaglia poco e regala tranquillità al centrocampo della Roma. (dall’88’ Bove: Sv.)

Pellegrini 6.5: tanto lavoro, come Dybala si muove tra le linee e cerca di fare da collante tra i reparti. Fraseggio e aggressività che diminuisce con il trascorrere dei minuti.Esce anche lui in carenza di ossigeno. (dal 88′ Aouar Sv.)

El Shaarawy 7: una gara di corsa e tanto sacrificio per il faraone che è l’uomo ovunque in qualsiasi minuto di gioco. Ruba palloni, tenta cross insidiosi ed è sempre pericoloso con gli inserimenti. Veramente essenziale, chiunque vorrebbe avere un giocatore così in rosa.

Dybala 6.5: gara energica, da notte europea e l’argentino si fa trovare pronto. Tanta corsa, copertura e ripartenze. Tenta dalla distanza ma non riesce ad inquadrare la porta. Nel finale De Rossi lo risparmia per dargli un po’ di riposo visto il periodo tosto che attenderà la Roma. (dall’81’ Abraham Sv.)

Lukaku 6.5: una partita di sacrificio per lui che lotta su ogni pallone facendo a sportellate con la difesa rossonera. Nessuna vera occasione pulita, ma tanta sostanza e aiuto alla squadra che sale grazie alla sua fisicità. (dal 92′ Llorente Sv.)

De Rossi 7: la Roma gioca una partita quasi perfetta. Il tecnico giallorosso non pensa solo a difendersi la imposta i 90 minuti in una copertura che annulla Leao e permette alla rosa di ripartire in contropiede. Paredes e Cristante si muovono tra le linee e sfruttano gli spazi. I capitolini sanno quando attaccare e quando soffrire: nel finale rischiano qualcosa, ma alla fine strappano di forza un prezioso vantaggio di una rete in vista del ritorno all’Olimpico.