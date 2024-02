La Roma fa 3 su 3 e vince nuovamente all’Olimpico, accoricando sulla zona Champions e staccando qualche diretta avversaria. Adesso il vero esame sarà l’Inter nella prossima gara di campionato: i nerazzurri sono indistruttibili, ma lo stadio giallorosso potrebbe fare la differenza.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: DYBALA SUPER, BENE ANGELINO ALL’ESORDIO

Rui Patricio 6.5: una serata tranquilla, soprattutto nella ripresa. Nella prima frazione di gioco compie un intervento su un bel tiro di Lapadula che lo sveglia da un sonno profondo. Attendo e reattivo, non si fa trovare impreparato.

Angelino 6.5: buona la prima del terzino spagnolo che ha dimostrato di avere un buon piede e un bel passo per gli inserimenti sulla fascia. Corre, si propone e non sbaglia un cross, merce rara all’Olimpico. I tifosi applaudono nonostante la sua uscita per qualche problemino fisico che non desta preoccupazioni. (dal 58′ Kristensen 6: senza lode e senza infamia. Con la sua entrata cala la spinta sulla fascia, ma anche la partita e il definitivo 4-0 fanno calare le ambizioni di una Roma che è brava a controllare.)

Mancini 6.5: non concende nulla all’offensiva del Cagliari che sbatte contro il muro giallorosso. Soffre poco e svolge compiti di ordinaria amministrazione.

Llorente 6: non soffre più di tanto Lapadula ne Petagna. Unico brivido quel rigore decretato e poi revocato grazie al VAR. Serata tranquilla dove, De Rossi, decide di farlo riposare dopo il 3-0. (dal 55′ Huijsen 6.5: entra, segna e esulta per la prima marcatura in A. Nei restanti 30 minuti, si posiziona vicino a Mancini a fa buona guardia a Rui Patricio.)

Karsdorp 6.5: un altro giocatore rigenerato dalla cura di De Rossi. L’olandese difende e attacca con la giusta intensità e con i giusti tempi. Crea sovrapposizioni e tenta il cross spesso, riuscendo anche nell’intento. Una continua crescita che può far solo che bene alla squadra.

Paredes 6.5: torna titolare appena smaltita la squalifica, ma svolge un lavoro oscuro che lo vede poco protagonista. Smista palloni e accompagna la manovra. Dal suo piede il 4-0 per la testa di Huijsen, direttamente da calcio d’angolo.

Cristante 6.5: più portato in avanti, la Roma lo sfrutta per i suoi inserimenti e il suo verticalizzare. Dopo l’1-0, colpisce un palo sull’ottimo cross di Angelino. Poco dopo, apre splenditamente per il 2-0 dei padroni di casa: nettamente in crescita e a suo agio in quel fazzoletto di campo.

Pellegrini 7: la cura post Mourinho lo ha rigenerato con una posizione in campo che premia i suoi inserimenti. Il capitano giallorosso sigla l’1-o trovandosi al posto giusto al momento giusto dopo appena due minuti di gara. Il centrocampista è nel vivo del gioco, cerca palloni, serve e si fa servire. Trascina la Roma e, in queste condizioni, è sicuramente un valore aggiunto. (dal 55′ Bove 6.5: da il cambio a Pellegrini e il ritmo della squadra non varia. Ci mette grinta e quantità e, solo il fuorigioco, gli nega la gioia del pokerissimo giallorosso.)

El Shaarawy 6: maglia da titolare per lui da quando De Rossi è in panchina. Gioca, si muove, si propone ma incide poco. Tanto movimento e spazi, ma ci si aspetta qualcosa di più. (dal 55′ Zalewski 6: stesso discorso che vale per El Shaarawy, ma sicuramente più positivo per un ragazzo che si sta ritrovando. Qualche buon dribbling e cross corretto: giocare più alto lo mette nettamente più a suo agio.)

Dybala 7.5: forse la migliore partita stagionale giocata con la Roma. L’argentino sigla il 2-0 e poi il regala il 3-0 dal dischetto. Nonostanti i gol, tanta fantasia, belle giocate, velocità e fraseggi che illuminano il centrocampo giallorosso. Con questa forma, i capitolini possono sognare in grande. (dal 72′ Baldanzi 6: sufficienza e voglia all’esordio. Una partita praticamente chiusa non gli consentono di mettersi in risalto, ma gli fanno assaggiare la bellezza dell’Olimpico.)

Lukaku 6.5: con la palla ai piedi è paradossalmente più impacciato che senza. I movimenti sono perfetti e il più delle volte lasciano spazio ai compagni che si inseriscono. Il secondo gol nasce da un suo velo per l’accorrente Dybala: una sola vera conclusione che trova la respinta di Scuffet.

De Rossi 7: 3 su 3 e punti importanti per la rincorsa in Champions, in vista dello scontro contro l’Inter di domenica prossima. I giallorossi giocano bene, archiviano subito la pratica Cagliari e poi gestiscono, sfiorando anche il quinto gol. Dybala, Pellegrini, i terzini e Cristante sembrano rinati dalla cure dell’ex nazionale azzurro. Un filotto di partite che porta coraggio nello spogliatoio giallorosso e, ora, arriva il primo e vero esame: la prima della classe che sembra non avere rivali, arriverà all’Olimpico.