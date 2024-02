La Juventus sbatte contro l’Udinese e trova la prima sconfitta casalinga stagionale.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene mai chiamai in causa e sul gol non ha nessuna colpa.

Alex Sandro 5: goffo sulla ribattuta in occasione del gol ospite.

Bremer 6,5: limita bene Lucca ed è uno degli ultimi a mollare.

Gatti 6: solita prova di grande volontà e con nessuna sbavatura difensiva.

Weah 5: gli viene concessa una possibilità dal primo minuto e la sfrutta in maniera pessima. (Yildiz 5,5)

Rabiot 6: uno dei rari tiri in porta arriva dai suoi piedi, inoltre con un suo strappo crea una grande occasione.

Locatelli 5: non riesce mai a creare nulla e muove la palla solamente in orizzontale. (Nicolussi Caviglia 6)

McKennie 5,5: ha una grande occasione di testa nel finale ma la spreca.

Chiesa 5,5: è uno dei pochi a creare qualcosa ma da lui ci si aspetta decisamente di più. (Iling Junior 5)

Milik 5,5: viene cercato pochissimo dai compagni, guadagna a qualche fallo e troverebbe il gol del pareggio ma il pallone di Chiesa era uscito sulla battuta del calcio d’angolo.

Cambiaso 6,5: decisamente il più brillante come spesso capita. (Cerri s.v.)