Roma-Empoli 1-2, pagelle giallorosse: prima da incubo all’Olimpico

La Roma crolla alla prima all’Olimpico. Tanti errori della squadra e anche di De Rossi, tradito dai suoi senatori.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: SHOMURODOV E DYBALA PROVANO A DARE LUCE

Svilar 6: nella prima frazione di gioco compie un paio di interventi che tengono la Roma a galla. Nella ripresa è spettatore. Incolpevole sulle due realizzazioni toscane.

Celik 5: dalla sua parte si sfonda troppo facilmente e proprio da lì arriva il cross che regala l’1-0 all’Empoli. De Rossi non gradisce e lo lascia negli spogliatoi. (dal 46′ Zalewski 5: tanti errori, tanti cross sbagliati e tante speranze deluse.)

Mancini 6: si danna l’anima e da tutto quello che può nel primo tempo. Prova a dirigere la difesa ma i compagni non lo seguono sempre. Nella ripresa, colpisce il palo su traversa di Pellegrini, sfiorando il possibile 1-1 che avrebbe riportato in corsa la Roma.

N’Dicka 6: prova a dare seguito al suo compagno di squadra, con qualche difficoltà in più. Bene negli anticipi e nelle uscite palla al piede. Gli esterni non gli danno mai una mano.

Angelino 5.5: non riesce ad essere incisivo in avanti ne riesce a dare una mano dietro. Il terzino della Roma soffre e non aiuta e alla fine si perde come tutti i suoi compagni.

Cristante 5: non trova mai il feeling con Paredes e commette tanti errori di palleggio che mettono in difficoltà la Roma. Non migliora con il passare dei minuti alla ricerca di una posizione che trova mai. (dal 62′ Baldanzi 6.5: porta brio e velocità nella manovra. Dal suo piede arriva il cross per la rete del 2-1 di Shomurodov.)

Paredes 4.5: giornata storta la prima dell’argentino all’Olimpico. Il centrocampista è lento, non ha passato e dopo essersi addormentato, stende Esposito e concede il rigore del raddoppio all’Empoli. (dal 62′ Le Fee 6: con la sua entrata la Roma inizia a muoversi più velocemente, entra tardi insieme ai giallorossi che si svegliano tardi.)

Pellegrini 5.5: sfiora il gol in due occasioni, nella prima centra il portiere avversario, nella seconda colpisce l’incrocio dei pali. Prova a fare qualcosa, ma non ha la forza di caricarsi la squadra sulle spalle.

Soule 5: tanta buona volontà ma poca concretezza. Troppo innamorato del pallone, lo perde in tante occasioni. Non dialoga con Dybala e si perde con il passare dei minuti. (dal 76′ Shomurodov 6.5: entra, lotta e gioca da solo. Segna il 2-1 che riaccende le speranze e sfiora il 2-2 poco dopo.)

Dybala 6.5: unica luce in un buio pesto, peccato che si sia accesa solo dopo il 2-0 dell’Empoli. Nel primo tempo, l’argentino è poco servito e scompare. Nella seconda frazione di gioco è l’unico che prova a svegliare la squadra, ma non viene mai seguito nel modo opportuno. In pieno recupero, il terzo palo lo colpisce lui.

Dovbyk 5: isolato e mai servito degnamente. Lavora per la squadra ma è troppo poco per strappare una degna sufficienza.

De Rossi 5: errori di formazione con qualche veterano che non da il 100%. Zalewski nella ripresa non da lo sprint giusto, mentre Paredes e Cristante si pestano i piedi rallentando la manovra. Dopo il 2-0, la Roma si sveglia, Le Fee e Baldanzi velocizzano la manovra e Shomurodov accorcia le distanze. L’Uzbeko è stato l’unico a mettere anima e voglia combattiva rispetto ad una squadra molle e senza idee.