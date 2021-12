Roma-Spezia 2-0, le pagelle dei giallorossi: Smalling torna al goal, Rui Patricio saracinesca

La Roma vince contro lo Spezia grazie ai goal di Smalling ed Ibanez. La squadra di Mourinho si porta così al sesto posto in classifica a quota 28 punti.

RUI PATRICIO 7: quando viene impegnato si fa sempre trovare pronto, nelle uscite è sicuro e trasmette serenità a tutto il reparto difensivo.

IBANEZ 7: parte bene con diverse chiusure decisive, nel secondo tempo segna il goal del 2-0.

SMALLING 7: leader difensivo sempre bravo nel gioco aereo, suo il sigillo che sblocca il match. (dal 64′ DIAWARA 6)

KUMBULLA 6: concentrato, ma perde un po’ di lucidità alla distanza; soffre tanto l’ingresso di Agudelo.

KARSDORP 6.5: fa bene entrambe le fasi, come quinto di centrocampo sta trovando la sua dimensione.

VERETOUT 6.5: bravo nei piazzati, dai suoi piedi infatti partono i goal giallorossi. (dal 93′ BOVE SV)

CRISTANTE 6.5: bravo sia come centrocampista che come centrale nell’ultima parte di gara.

MKHITARYAN 6.5: sontuoso nel palleggio, bravo negli ultimi passaggi, come mezz’ala da qualità ma anche quantità.

VINA 6.5: anche lui come Karsdorp interpreta benissimo le due fasi.

MAYORAL 6: prova sempre a cucire il gioco abbassandosi e palleggiando con i compagni, non è sempre preciso ma ci mette tanta grinta. (dal 64′ AFENA 5.5)

ABRAHAM 7: gli manca solo il goal; colpisce l’ennesimo legno ma è lucido quando deve assistere i compagni e da sempre fastidio ai difensori avversari.