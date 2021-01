Roma-Spezia 4-3, pagelle giallorosse: Pellegrini salva squadra e allenatore

La Roma riparte dopo il ko nel derby e l’eliminazione dalla coppa Italia: sempre all’Olimpico, lo Spezia viene batturo per 4-3 in pieno recupero grazie ad una rete di Pellegrini. Mayoral non fa rimpiangere Dzeko, ma la difesa è un problema.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: LA DIFESA È INSUFFICIENTE. PELLEGRINI IL SALVATORE

Pau Lopez 4: nessuna parata importante e incolpevole su due dei tre gol subiti. Ancora incertezze, soprattutto sul pari dello Spezia dove è tutt’altro che impeccabile nel goffo intervento. Dopo una risalita nelle gerarchie sti sta perdendo di nuovo.

Kumbulla 5: nella prima frazione di gioco non commette grossi errori ed è sfortunato nell’azione che porta all’1-1 degli ospiti. Nella ripresa lascia troppo spazio a Farias nel momentaneo 3-2 che riporta in partita i liguri. Non è concentrato in un momento delicatissimo per la Roma.

Smalling 5: oggi, il leader della difesa va in confusione e con lui tutti i compagni di reparto. Insieme a Kumbulla si fa beffare dal rimpallo nell’1-0. Liscia clamorosamente la palla nel 3-3 che avrebbe potuto decretare il ko mentale della squadra, già in una condizione altalenante di tenuta della gara. Se anche lui commette delle sbavature, non c’è da stare allegri nella retroguardia.

Ibanez 5.5: il suo punto debole è la velocità e gli avversari lo hanno capito. Viene spesso puntato ed è costretto a rincorrere. Rispetto ai compagni di reparto è più ordinato, anche perchè le azioni pericolose giungono dall’altra parte del campo. Ha bisogno di ritrovare certezze per continuare la sua maturazione.

Spinazzola 6: parte forte e da una sua accelerazione nasce un pericolo dopo appena un giro di orologio. La Roma ha bisogno della sua imprevedibilità, ma il terzino fatica a sfondare il muro dello Spezia. Nella ripresa, con il passare dei minuti, comincia a pungere con continuità e regala l’assist a Karsdorp per il 3-1.

Veretout 6.5: primo tempo inesistente con una prestazione del tutto evanescente. Nella seconda parte di gara prende campo, inizia a pressare e recupera palloni che regalano incursioni pericolose. Dal suo piede nasce l’assist per il 2-1 di Mayoral. Prezioso nelle ripartenze ma serve maggiore filtro davanti alla difesa.

Villar 6: resta sempre il più lucido sulla linea mediana, anche se concede spesso falli troppo generosi. La palla la fa girare con maestria, ma mancano le verticalizzazioni brucianti. Svolge il compitino e, in carenza d’ossigeno, viene sostituito all’ora di gioco. (dal 67′ Cristante 6: entra, combatte e lotta su ogni pallone. Cerca di dare filtro alla difesa, ma non è aiutato dalla squadra un po’ troppo lunga. Cambia costantemente ruolo, ma non muta il suo rendimento).

Karsdorp 7: un’altra buona prestazione per l’olandese, tassello fondamentale per la manovra offensiva. Le sue incursioni escono fuori soprattutto nella ripresa e, un suo inserimento, viene premiato con il gol, dopo 4 assist vincenti in campionato. Ripiega in difesa ed interviene spesso per bloccare la manovra avversaria. Resta sicuramente tra i migliori in campo. (dall’81’ B. Peres 6.5: si fa superare in difesa, ma recupera con qualche affanno su Farias. Nel finale è freddissimo in area a stoppare un cross e a servire Pellegrini per il definitivo 4-3).

Pellegrini 7.5: mezzo voto in più per la rete che fa esplodere allenatore e panchina. Pellegrini doveva stringere i denti, non essendo al meglio e regala una prestazione sopra le righe. Suo l’assist per l’1-o di Mayoral e tanti inserimenti e fraseggi che creano apprensione alla difesa dello Spezia. Prova la conclusione un paio di volte, ma la palla non vuole entrare: nel finale si fa trovare pronto e spacca la porta per la vittoria della Roma.

Perez 6: una sufficienza di incoraggiamento per il cambio passo nella ripresa. Completamente insufficiente nella prima frazione di gioco con tanti errori di controllo e lentezza di pensiero. Poi si accende con qualche buona giocata e dei colpi che mostrano il suo talento. Sfiora il gol del ko, buttando clamorosamente fuori a pochi passi dalla porta: ci mette grinta e fiato ma serve tanto di più. (dall’87’ Diawara Sv.)

Mayoral 7.5: a pochi giorni dalla bruttissima prestazione di Coppa Italia, Mayoral di presenta nuovo e libero da ogni condizionamento mentale. Al primo affondo, buca Provedel e alla seconda occasione sigla il 2-1. Peccato per il tiro a giro che non inquadra la porta e che avrebbe potuto regalargli la tripletta: lotta a centrocampo, si muove bene sulle gambe e si inserisce sempre per dettare il passaggio. Dzeko in tribuna sorride, forse pensando già ad altri lidi.

Fonseca 6: la Roma ha ancora qualche problema di testa e lo si vede nel ritmo altalenante della gara. La difesa continua il suo momento no con tanti errori individuali tra i quali quelli di Pau Lopez, Smalling e Kumbulla. La nota positiva è il gioco ritrovato a sprazzi, con Mayoral in veste di goleador e con Pellegrini trascinatore. È una vittoria importante per la testa e la fiducia, ma c’è tantissimo da lavorare per uscire da questa situazione.