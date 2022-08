Salernitana-Roma 0-1, pagelle giallorosse: Cristante regala i 3 punti

La Roma vince la prima fuori casa e si aggiudica 3 punti importanti: non viene steccato l’esordio in campionato nonostante gli uomini di Mourinho abbiamo bisogno ancora di minutaggio nelle gambe. Zaniolo e Cristante i più lucidi e i più in forma insieme a Pellegrini. Bene tutto il reparto difensivo: in avanti, Dybala colpisce il palo mentre Abraham è ancora un po’ indietro con la condizione.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: ZANIOLO IN PALLA, CRISTANTE CHIRURGICO

Rui Patricio 6: una sufficienza strappata solo per la parata su Bonazzoli. Per gli altri minuti è uno spettatore non pagante che ha la possibilità di riutilizzare i guanti, ancora nuovi, per la prossima gara all’Olimpico.

Mancini 6.5: combatte, lotta e non si fa mai sorprendere. Mancini si ripresenta con una maturità diversa e la vera notizia è che non prende neanche il giallo. Sbaglia poco e nulla, controllando senza troppi problemi gli attaccanti avversari.

Smalling 6: anche per lui poco lavoro anche se, rispetto ai propri compagni di reparto, è sembrato un po’ indietro con la condizione. Un po’ lento e macchinoso, si fa sorprendere dall’attacco salentino che gli costa l’ammonizione. Poi ordinaria amministrazione e tanta esperienza che fa sembrare semplici anche le cose più difficili.

Ibanez 6.5: il brasiliano torna in campo con la voglia di stupire e di scacciare quelle voci che lo etichettavano come un potenziale difensore ma troppo incline ad errori banali. Ibanez non sbaglia nulla ed, insieme a Mancini, regala una prestazione priva di sbavature. Puntuale in tutti gli anticipi, fa sentire i tacchetti quando è necessario: chiude senza ammonizioni e con l’autostima in crescendo.

Karsdorp 6: alterna momenti di grande foga ad altri di assenza. La condizione sta arrivando e anche il caldo di Salerno non aiuta l’olandese che, però, non va mai in difficoltà. Nel finale prova il colpaccio, intercettando un pallone di Ribery e sfiorando il gol che avrebbe chiuso i conti con qualche minuto di anticipo.

Cristante 7: sicuramente il migliore della Roma insieme a Zaniolo. A sorpresa viene schierato da Mourinho preferendolo a Wijnaldum e Matic: Cristante ripaga la fiducia con una prestazione perfetta, ordinato in impostazione e letale negli inserimenti. Si fa trovare pronto sullo svolgersi di un calcio d’angolo e, in diagonale, batte Sepe beffato anche da un leggero tocco di un difensore. Ancora fondamentale per l’economia di questa squadra.

Pellegrini 6: il capitano giallorosso regala ottimi guizzi fa commette anche errori pesanti come il troppo tener palla davanti alla difesa. La prima di campionato è sempre un’incognita e Pellegrini è nella via di mezzo con cose buone e cattive che si bilanciano perfettamente. Alla fine arrivano i 3 punti e tutto viene dimenticato per i tifosi.

Spinazzola 6.5: dopo un anno di stop la Roma ritrova il suo terzino che galoppa sulla fascia creando il panico tra le fila della Salernitana. Il ritmo non è costante ed è anche capibile alla prima partita per intero dall’infortunio al tendine d’achille. Spinazzola punta, salta e crossa, caratterestiche che i giallorossi avevano del tutto rimosso.

Zaniolo 7: sicuramente il più in forma di tutta la rosa con strappi devastanti che mettono in seria difficoltà tutta la retroguardia del club di Salerno. Dopo appena 10 minuti, Sepe deve parare di collo per impedire all’attaccante di segnare: nella ripresa un suo tiro secco sfiora il palo. La fisicità è incredibile e prima di perdere il pallone, richiama quasi mezza Salernitana: Mourinho lo ha motivato nel modo giusto e adesso Zaniolo rischia veramente di diventare un giocatore fondamentale per la Roma. (dal 78′ Wijnaldum 6: pochi minuti ed va in rete seguendo un’azione di Dybala: l’arbitro annulla tutto per fuorigioco dell’argentino, ma l’ex PSG ha dimostrato di essersi già ambientato in Serie A).

Dyabala 6.5: quando ha la palla tra i piedi si vede proprio che è dotato di un passo diverso rispetto a tutti gli altri. Dybala prova ad incantare, ma la sfortuna gli nega il gol all’esordio in campionato. Un palo nel primo tempo e un pallone troppo angolato nella ripresa gli impediscono di esultare, rimandando la gioia della rete alle prossime partita e chissà che il primo sussulto non arrivi proprio all’Olimpico. (dall’88’ El Shaarawy Sv.)

Abraham 5.5: il peggiore di tutta la Roma e anche un po’ sfortunato. Dopo il palo di Dybala calcia a botta sicura colpendo un difensore della Salernitana che gli nega il gol del possibile 2-0. Prova a lottare e a combattere ma ha un passo un po’ lento e pesante, figlio di una preparazione che ancora non lo ha portato alla massima forma. Ci vuole ancora tempo per vedere un Abraham pronto come la scorsa stagione. (dal 68′ Matic 6: entra, mette ordine e sistema un centrocampo troppo sbilanciato. Rimedia subito un giallo, tanto per lasciare la firma sulla gara. Alla Roma serviva una rosa e dei ricambi di qualità e con questi innesti, Pinto è riuscito nell’intento).

Mourinho 6.5: una Roma super offensiva con un tridente pesante e Pellegrini dietro le punte. Il centrocampo si svalda dopo 60 minuti, complice il caldo e la preparazione ancora non completa. I cambi di qualità mettono le cose apposto anche se i giallorossi non hanno mia rischiato nulla grazie ad una difesa schierata ed ordinata. Tanti errori davanti alla porta e un pizzico di fortuna che avrebbe potuto regalare un risultato più rotondo all’allenatore portoghese.