Fiorentina-Cremonese 3-2, pagelle viola: si fortuna, no gioco

La Fiorentina, nel caldo di Ferragosto, mostra gli stessi limiti e lo stesso gioco dello scorso campionato.

Grande possesso palla e tanti tiri in porta ma poi la Cremonese, in 10, rischia addirittura di fare il colpaccio e la squadra di Italiano vince grazie a un nuovo errore di Radu e a una buona dose di fortuna.

PAGELLE FIORENTINA

Gollini 5,5: incolpevole sul primo gol, addormentato e lento sul secondo. Non ha avuto molti interventi da fare

Benassi 5,5: terzino destro improvvisato, gioca un buon primo tempo ma sbaglia comunque molto (dal 26′ s.t. DODO 5,5: non è entrato in partita e ha fatto solo due disimpegno goffi “a spazzare” la palla dall’area viola)

Milenkovic 6,5: il migliore della difesa viola anche se si addormenta pure lui sul raddoppio dei grigiorossi

Quarta 4: ha sbagliato tutto, ha colpa su tutti i gol e sulle azioni più pericolose della Cremonese. Sembra la brutta copia del centrale finora apprezzato.

Biraghi 6: impegno grande ma diversi errori specie in fase di chiusura

Bonaventura 6,5: apre i gol della Stagione della Fiorentina con una bella realizzazione, ben costruita. Nella ripresa si affievolisce la sua prestazione.

Amrabat 6: diga e ripartenza, ma è lento e a volte maldestro (dal 33′ s.t. MANDRAGORA 6,5: avrebbe avuto solo la sufficienza se non fosse stato per quel tiro, al 96′, che Radu ha portato in fondo al proprio sacco e che ha regalato la vittoria alla Fiorentina)

Maleh 5,5: non incide, corre a volte a vuoto, copre spazi che comunque non aiutano lo sviluppo della manovra viola (dal 26′ s.t. ZURKOWSKI 6: non demerita e crea anche qualche spazio interessante)

Kouamè 6,5: un primo tempo da protagonista, si trova da tutte le parti, crea e rompe, aiuta e porta palla. Si spenge con il passare dei minuti nel secondo tempo (dal 33′ s.t. SAPONARA 6: venti minuti di partita in cui ha fatto il suo buon compito senza errori)

Jovic 6: il suo primo gol in Serie A gli vale la sufficienza. Fisicamente sembra un po’ appesantito e la manovra non è lucida. Ma c’è.

Sottil 6,5: una spina nel fianco per la Cremonese, un pericolo continuo che tuttavia finalizzate sempre nello stesso modo e spesso senza guardare o vedere il compagno libero in area (dal 41′ s.t. NIKO GONZALEZ s.v.)

Allenatore Italiano 6: niente di nuovo nel gioco della Fiorentina, niente di nuovo nella mentalità dei calciatori. Interessante l’aggressività e il possesso palla ma la difesa è un colabrodo e il fine del gioco del calcio è fare gol…