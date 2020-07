La Roma vince e archivia la pratica qualificazione di Europa League: il successo con il Torino permette, ai ragazzi di Fonseca, di evitare i preliminari della seconda competizione europea. Dzeko il solito trascinatore grazie anche ad un monumentale Smalling e ad un inarrestabile Spinazzola. Pau Lopez mette i brividi, ma i giallorossi riescono a chiudere con gli importantissimi 3 punti.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: DZEKO LEADER, PAU LOPEZ INSICURO

Pau Lopez 5: dopo l’infortunio post COVID il portiere ha perso certezze e brillantezza. Si fa sempre trovare pronto ma sbaglia il tempo delle uscite e qualche semplice parata. Il 3-2 del Torino è sulla sua coscienza, con i granata che tornano in corsa minando il passaggio diretto ai gironi di Europa League.

Kolarov 7: da centrale di difesa, come già detto in precedenza, ha trovato la sua seconda giovinezza con interventi precisi e mai scomposti. Non dovendo salire, ha fiato e lucidità per tutti i 90 minuti: il palo gli nega la gioia dell’ennesimo gol e il suo apporto è essenziale anche quando viene spostato a centrocampo al posto di un infortunato B. Peres.

Smalling 7.5: un vero muro che viene scavalcato solo all’inizio con un filtrante che prende in mezzo sia lui che il collega Mancini per l’1-0 del Torino. La Roma non può fare a meno della sua esperienza e della sua tenacia, soprattutto sui palloni alti. Di testa, su calcio d’angolo, riesce a regalare il 2-1 che ribalta lo svantaggio, stendendo il tappeto rosso per il successo capitolino all’Olimpico Grande Torino.

Mancini 6.5: colpevole, insieme a Smalling, nell’1-0 granata, ma dopo quell’episodio è un crescendo continuo. Qualche errore di troppo e un’ammozione per il classico eccesso di foga. Nella ripresa e soprattutto nel finale, i suoi interventi su Belotti sono determinanti per non far rischiare nulla alla sua squadra.

Spinazzola 6.5: come nelle ultime uscite è un treno sulla sua fascia dalla quale nascono le azioni più pericolose. Il piede è caldo e Ujkani è chiamato a due interventi difficili per negargli la gioia del gol. Le sue incursioni vengono arginate con difficoltà e sono un perfetto appoggio per il reparto offensivo. Esce ad inizio ripresa per preservarlo in vista della sfida contro il Siviglia. (dal 50′ Zappacosta 6: non spinge come il suo predecessore, ma prova a tenere alta la squadra e a lottare su ogni pallone. Fa difficoltà in fase difensiva, ma è importante il suo apporto al palleggio finale).

Diawara 7: una vera diga davanti alla difesa con interventi puliti e precisi che impediscono al Torino di essere pericoloso con i suoi attaccanti. La palla, tra i suoi piedi, è messa in cassaforte: perfetto nel far ripartire l’azione e nell’appoggiare la manovra offensiva. Dzeko gli concede il rigore che vale il 3-1 per i giallorossi.

Cristante 6: prova, in due occasioni, la conclusione senza mai impensierire l’estremo difensore avversario. Corre e combatte, ma manca un po’ di posizione e lucidità. Raddoppia su ogni giocatore e consente alla Roma di chiudersi perfettamente in fase difensiva. Manca il guizzo o forse è solo assenza di fiato. (dal 72′ Veretout Sv.)

B. Peres 6: un po’ più spento rispetto alle scorse partite, ma sempre essenziale per i nuovi schemi di Fonseca. La sua corsa permette agli attaccanti di avere un’alternativa importante, ma i cross non sono mai precisi. Si infortunia in uno scontro difensivo e, per scrupolo, viene immediatamente sostituito. (dal 72′ Ibanez 6: tocca il primo pallone e sbaglia con una ripartenza che poteva rivelarsi velenosa. Superato il colpo iniziale, dimostra di essere in piena forma, annullando completamente le incursioni avversarie con anticipi precisi ed interventi impeccabili).

Mkhitaryan 6.5: l’armeno si mostra a pieno solo a tratti, tirando spesso il fiato e sbagliando per la poca lucidità. Nel primo tempo, il suo assist per Dzeko è perfetto e consente alla Roma di pareggiare immediatamente. I suoi strappi, consentono ai giallorossi di colpire in contropiede ma l’azione non viene mai concretizzata a dovere. Qualche imperfezione su determinati passaggi che un giocatore della sua caratura non può permettersi di sbagliare. (dal 92′ Perotti Sv.)

C. Perez 6.5: anche lui più spento e meno al centro del gioco rispetto alle ultime gare. Prova ad accendersi con qualche giocata, ma tende a nascondersi e ad essere sovrastato da Mkhitaryan. Dal suo piede nasce il perfetto calcio d’angolo che regala a Smalling il gol del 2-1. Poi, con il passare dei minuti, scompare fino ad essere giustamente sostituito. (dal 72′ Zaniolo 5.5: non gioca male, ma il giallo rimediato per un recupero inutile a centrocampo dimostrano come la voglia del ragazzo debba essere ben indirizzata).

Dzeko 8: una partita da capitano quella del bosniaco che segna, rimedia un rigore e combatte dal primo all’ultimo minuto tornando anche in difesa per non lasciare niente al caso. Il suo sinistro sembra il piede di un trequartista con la precisione con la quale fraseggia con Mkhitaryan o qualche collega di reparto. Trascina la Roma vero il quinto posto che vale la qualificazione diretta ai gironi di Champions.

Fonseca 7.5: la difesa deve avere un’attenzione totale per non pagare cara qualche disattenzione contro il Siviglia, ma nel complesso la Roma sta dimostrando di aver assimilato gli schemi del portoghese. Tutti i componenti della squadra regalano movimenti ai compagni, difensono e attaccano facendo saltare i punti di riferimento. Spinazzola e B. Peres sono rinati, mentre Mkhitaryan ha finalmente trovato la posizione in campo che più gli si addice. Il quinto posto è stato centrato ed è un ottimo punto di partenza in vista del prossimo campionato.