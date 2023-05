Atalanta-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: vittoria importante vista Champions

La Juventus batte l’Atalanta grazie alle reti di Iling-Junior e Dusan Vlahovic agguantando il secondo posto in classifica.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene chiamato poco in causa ma si fa trovare sempre pronto.

Danilo 7: partita monumentale. Per 80 minuti prestazione “normale” ma negli ultimi 15 minuti sale in cattedra da vero capitano ed incide pesantemente sul risultato finale.

Rugani 6,5: dopo l’ottima prestazione contro Osimhen viene richiamato in causa contro Zapata ed anche quest’oggi rientra tra i migliori in campo.

Alex Sandro 6: buona partita senza comunque fare nulla di eclatante ma quando gioca così ha senso.

Cuadrado 6: dato l’infortunio di De Sciglio in questo suo ultimo mese in bianconero sarà chiamato agli straordinari ed oggi fa una buona partita su Maehle.

Fagioli 5,5: non parte male ma poi come spesso gli sta capitando si perde per strada. (Pogba 6)

Locatelli 6,5: solita partita generosa, recupera tantissimi palloni in tackle sacrificando un po’ la fase di creazione del gioco.

Rabiot 6: un po’ più in ombra rispetto al solito ma da un suo inserimento arriva il gol di Iling-Junior

Iling-Junior 7: dopo le ottime cose mostrate contro il Bologna, alla sua prima da titolare in Serie A timbra il cartellino con un gol di un’importanza assoluta. (Kostic s.v.)

Di Maria 5,5: a livello di prestazione meglio rispetto alle ultime partite ma il gol che sbaglia nel primo tempo rischia di mettere in grossa difficolta la Juventus. (Chiesa 6,5)

Milik 5,5: regge da solo l’attacco contro i tre difensori bergamaschi ma non riesce mai a rendersi pericoloso nell’area avversaria. (Vlahovic 6,5)