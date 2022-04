Atalanta-Napoli 1-3, le pagelle degli azzurri: partita straordinaria degli uomini di Spalletti

Il Napoli vince a Bergamo e manda un segnale forte al Milan per la lotta scudetto; a decidere il match le reti di Insigne (dal dischetto), Politano ed Elmas.

OSPINA 6: incolpevole sul goal, viene ammonito per proteste.

ZANOLI 7: grande prestazione del giovane azzurro che interpreta egregiamente entrambe le fasi.

KOULIBALY 6.5: sempre attento, in occasione del terzo goal l’azione parte dai suoi piedi educati.

JESUS 6.5: concentrato e attento, non fa rimpiangere lo squalificato Rrahmani.

RUI 7: pulito negli interventi e sempre presente nelle diagonali difensive, prova sontuosa.

ANGUISSA 6: primo tempo sottotono, cresce nella ripresa.

LOBOTKA 7: i suoi strappi aiutano il Napoli nelle ripartenze, nel gioco orizzontale è sempre chirurgico.

ZIELINSKI 5.5: unica nota stonata, per grandi tratti della gara scompare. (dal 69′ RUIZ 6)

POLITANO 7: bel goal e buona gara disputata. ( dal 59′ ELMAS 7: entra e chiude il match segnando un goal decisivo)

INSIGNE 7.5: freddo dal dischetto e furbo nel servire a sorpresa Politano in occasione della punizione che porta al momentaneo 0-2. (dal 69′ LOZANO 6.5)

MERTENS 6.5: si sacrifica tanto, ha il merito di guadagnare il rigore. (dall’88’ MALCUIT SV)