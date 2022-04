Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Lazzari e Anderson i migliori

La Lazio si riscatta dalla brutta sconfitta nel derby e passa all’Olimpico con i gol di Lazzari e Milinkovic e con un gioco ordinato e propositivo davanti ad un Sassuolo sottotono. Tra i biancocelesti i migliori Lazzari e Anderson; bene anche Zaccagni.

Questi i voti dei padroni di casa:

Strakosha 6,5: nel primo tempo salva il risultato un paio di volte. Suo un – comunque innocuo – errore alla mezzora quando il suo lancio finisce tra i piedi di Defrel che calcia un pallone facile per il portiere laziale. Nulla può sul gol del Sassuolo;

Lazzari 6,5: il migliore della Lazio, veloce ed ispirato. Entra molto bene in partita e diventa la sua fascia quella difficile da contenere per gli ospiti del Sassuolo. Si rende anche pericoloso al secondo minuto dal fischio d’inizio con una diagonale neutralizzata bene da Consigli. Al 16’ intercetta un ingenuo passaggio di Ferrari per Kyriakopoulos, salta Matheus Henrique e con il sinistro a giro trova il gol sbloccando la gara. Cala un po’ nel secondo tempo. L’unica macchia della sua buona prestazione l’incertezza in occasione del gol del Sassuolo;

Patric 6: potrebbe fare di più. Un po’ impreciso, ad inizio gara si fa sorprendere diverse volte. In seguito al gol cresce e si inserisce bene nel buon gioco della Lazio ma senza strafare;

Acerbi 6: partita giudiziosa anche se, sul finire del primo tempo, non è stato molto tempestivo nella chiusura in occasione della doppia occasione del Sassuolo;

Marusic 6: copre bene la fascia e all’occorrenza si sgancia anche in avanti;

Luis Alberto 6: insieme a Milinkovic, fondamentale il suo contributo per la trama di gioco della squadra di Sarri. Le sue capacità tecnica oggi sono messe a disposizione del raccordo tra centrocampo e attacco, anche se pecca un po’ di precisione in alcuni passaggi. Suo il calcio di punizione che serve Milinkovic per il secondo gol della Lazio. Dal 93′ Akpa Akpro s.v.;

Leiva 6,5: nel primo tempo soffre un po’ le incursioni dei centrocampisti del Sassuolo. Col trascorrere dei minuti si posiziona meglio e dà il uso solito contributo in fase di contenimento. Dal 79′ Cataldi s.v.;

Milinkovic-Savic 6,5: partita non trascendentale ma comunque puntuale per il gol del raddoppio quando il suo colpo manda in rete la punizione di Luis Alberto. Dall’85’ Basic s.v.;

Felipe Anderson 6,5: anche lui tra i migliori in campo. Gioca con il solito estro, corre tanto, salta l’avversario e spesso si affaccia in area e prova il tiro un paio di volte nel primo tempo;

Immobile 6: cerca il riscatto dalle polemiche del suo “magro” contributo in Nazionale, ma contro il Sassuolo non riesce a dimostrare le sue competenze. Si trova sempre ben piazzato in area, ma quando è servito non concretizza. Merita comunque la sufficienza per io grande impegno dimostrato per tutta la gara;

Zaccagni 6,5: la sua solita partita fatta di dribbling e continui scatti che mettono sempre in apprensione la difesa avversaria. Va poco al tiro, ma è prezioso per gli assist ai compagni.