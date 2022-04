Cagliari-Juventus 1-2, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic decisivo

La Juventus batte in rimonta il Cagliari grazie alle reti di Mathijs de Ligt e Dusan Vlahovic e si porta momentaneamente a +8 dalla Roma.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: mai chiamato in causa dagli avversari tranne sul gol di Joao Pedro su cui non ha responsabilità.

Pellegrini 6,5: buona prestazione da parte del giovane terzino italiano che troverebbe anche il gol ma una deviazione col gomito di Rabiot porta l’arbitro ad annullare la rete.

Chiellini 6: primo tempo non dei migliori ma nella ripresa torna in partita in maniera decisa.

de Ligt 7: oltre alla solita prestazione solida trova anche un’importante rete che riporta la gara in pareggio allo scadere del primo tempo.

Danilo 6: partita sufficiente da parte del brasiliano che si limita al compitino questa sera.

Rabiot 5,5: dopo la grande prestazione contro l’Inter questa sera non riesce ad incidere, anzi, suo malgrado entra nell’azione che porta all’annullamento del gol di Pellegrini per una sua deviazione in porta col gomito. (Bernardeschi 6)

Arthur 6,5: sicuramente il più positivo del centrocampo della Juventus, gestisce bene i palloni ed è quasi sempre molto preciso.

Zakaria 6: solita prestazione concreta anche se risulta un po’ meno accurato nei passaggi rispetto al solito.

Cuadrado 6,5: come sempre è tra i migliori in campo, anche oggi è tra i più attivi negli ultimi 30 metri e da un suo assist meraviglioso arriva il gol di de Ligt. (Bonucci s.v.)

Dybala 6: parte malissimo e da un suo pallone perso parte l’azione che porta al gol di Joao Pedro, poi piano piano si riprende e prima di lasciare il campo serve un bell’assist a Vlahovic. (Kean s.v.)

Vlahovic 7: la sua prestazione sarebbe insufficiente perché viene lasciato sempre solo e trova difficoltà nelle marcature strette della difesa del Cagliari ma nel finale di partita trova il gol che porta i 3 punti alla Juventus e dà un colpo importante in ottica qualificazione Champions League.